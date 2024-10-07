В Красноярском крае дядя с племянниками на моторной лодке врезался в берег и погиб

Как рассказали в СК на транспорте, все произошло в воскресенье утром, 6 октября, на реке Чулым. Предварительно, мужчина управлял моторной лодкой, в которой находились его два несовершеннолетних племянника. В какой-то момент судно налетело на берег. В результате мужчина погиб, а дети не пострадали.