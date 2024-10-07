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Posted 7 октября, 05:11

Published 7 октября, 05:11

Modified 7 октября, 11:31

Updated 7 октября, 11:31

В Красноярском крае дядя с племянниками на моторной лодке врезался в берег и погиб

В Красноярском крае дядя с племянниками на моторной лодке врезался в берег и погиб

7 октября 2024, 05:11
Фото: t.me/zstproc
В Красноярском крае в Назаровском районе моторная лодка налетела на берег. Один человек погиб.

Как рассказали в СК на транспорте, все произошло в воскресенье утром, 6 октября, на реке Чулым. Предварительно, мужчина управлял моторной лодкой, в которой находились его два несовершеннолетних племянника. В какой-то момент судно налетело на берег. В результате мужчина погиб, а дети не пострадали.

Сейчас проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта (статья 263 УК РФ).

  • До этого мы рассказывали о 57-летнем жителе Красноярского края, который отправился за дикоросами на лодке. Спустя сутки после пропажи мужчину нашли утонувшим.
  • За лето 2024 года на водоемах края погибли 83 человека, 8 из них — дети. Около 40% погибших детей были в возрасте 7-14 лет, столько же —от 14 до 18 лет.
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Красноярский край#Назаровский район#Уголовное дело#Лодка#Чулым#Погибший
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