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Трагедия

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Октябрь
После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили
31 октября, 09:31
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу
25 октября, 07:13
«Олимп» сменил название. Это связано с отравлением семьи и «отменой» пельменей?
24 октября, 07:07
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронят с отцом в один день
23 октября, 07:48
Погибшего в Охотском море 15-летнего подростка могут похоронить в Красноярске
20 октября, 07:46
Друзья погибшего в Охотском море 15-летнего подростка из Красноярска рассказали о нем
16 октября, 08:46
В Красноярке организовали сбор для мамы мальчика, погибшего в Охотском море
Красноярцы организовали сбор средств для мамы 15-летнего мальчика, погибшего с отцом в Охотском море.
16 октября, 07:09
В Красноярском крае осудят девушку. Ее 10-месячного сына нашли мертвым в кроватке
4 октября, 04:16
Сентябрь
На трупе котенка нашли следы отравы от насекомых, как и у погибших детей
27 сентября, 06:18
Производитель дихлофоса «Варан» дал комментарий об отравлении семьи в Красной Сопке
25 сентября, 10:47
Труп котенка обнаружили у дома погибших от отравления детей
25 сентября, 10:29
Массовый психоз. Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упали
25 сентября, 10:00
СК высказался о версии смертельного отравления детей дихлофосом
23 сентября, 11:02
В Красноярском крае умер ребенок, к которому скорая приехала со второго раза
21 сентября, 04:02
В Красноярском крае семья отравилась угарным газом в доме. Один ребенок погиб
В Манском районе Красноярском крае погиб 7-летний ребенок от отравления угарным газом, его братьев и родителей доставили в больницу.
7 сентября, 03:50
Август
В Красноярском крае при пожаре погибли три человека
В Ужурском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли три человека.
31 августа, 03:21
Целая семья в Ужуре отравилась угарным газом. Один погиб, троих госпитализировали
6 августа, 09:37
Июль
В Красноярске монтажника насмерть задавило упавшей вентиляцией в цеху
17 июля, 08:13
Июнь
На острове Татышев парень утонул на глазах у подруги. Она испугалась и не помогла
27 июня, 08:39
На острове Татышев утонул еще один красноярец
В Красноярске в искусственном озере на острове Татышев утонул 28-летний мужчина.
17 июня, 06:25

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