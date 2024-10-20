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Posted 20 октября, 07:46

Published 20 октября, 07:46

Modified 20 октября, 07:48

Updated 20 октября, 07:48

Погибшего в Охотском море 15-летнего подростка могут похоронить в Красноярске

Погибшего в Охотском море 15-летнего подростка могут похоронить в Красноярске

20 октября 2024, 07:46
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Тело 15-летнего подростка, погибшего в Охотском море, могут привезти в Красноярск.

Мать погибшего подростка, сообщает ТАСС, попросила власти привезти тело сына в Красноярск. Ранее мэрия Красноярска заявляла, что окажет помощь семье погибшего при их обращении.

«Я сейчас вообще не могу говорить, в очень плохом состоянии. Можно я хотя бы ребенка своего похороню. Пусть мне его хотя бы привезут сюда», — сообщила мать подростка.

15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и племянника, который жил с матерью в Красноярске.

Туристы пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.

Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.

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