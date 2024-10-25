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Море

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Октябрь
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронили в закрытом гробу
25 октября, 07:13
Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронят с отцом в один день
23 октября, 07:48
Погибшего в Охотском море 15-летнего подростка могут похоронить в Красноярске
20 октября, 07:46
Сентябрь
Красноярка слетала в Турцию осенью. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
22 сентября, 07:36
Август
Красноярец спас тонущего китайца на острове Хайнань во время отлива
Красноярец во время отдыха на китайском острове Хайнань спас тонущего местного жителя.
23 августа, 04:09
Цыгане, вода по 150 рублей и «нереальные» виды. Красноярка слетала отдохнуть в Абхазию. Вот её рассказ о плюсах, минусах и ценах
5 августа, 08:27
Июль
Зачем ехать в Дагестан, что там делать и сколько стоит отдых? Рассказ красноярки
28 июля, 11:56
Июнь
В Сочи во время шторма в море унесло 24-летнего красноярца
Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС третьи сутки ищут пропавшего 24-летнего красноярца.
19 июня, 03:12
В море на севере Красноярского края опрокинулся буксир. Один человек мог погибнуть
В акватории Енисейского залива Карского моря опрокинулся буксир. Один из членов экипажа числится пропавшим без вести.
5 июня, 04:50

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