prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 07:48

Published 23 октября, 07:48

Modified 23 октября, 07:49

Updated 23 октября, 07:49

Стала известна дата похорон 15-летнего красноярца, погибшего в Охотском море

Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронят с отцом в один день

23 октября 2024, 07:48
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Стала известна дата похорон 15-летнего красноярца, погибшего в Охотском море

Сюжет
Хабаровский край
Погибших в Охотском море 15-летнего подростка из Красноярска и его отца похоронят в разных городах.

Бывшая жена Михаила Пичугина, который оказался единственным выжившим в дрейфующей лодке, рассказала «КП-Иркутск», что церемония прощания с погибшими состоится 25 октября.

Однако, по словам женщины, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына — в Красноярске. Там подросток жил с матерью после развода родителей.

Также экс-супруга Михаила заявила, что мужчина хотел поехать на похороны родственников, однако его не отпустили врачи.

Сейчас Пичугин находится на лечении в Магаданской областной больнице.

15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и племянника, который жил с матерью в Красноярске.

Туристы пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.

Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.

Читайте также:
Друзья погибшего в Охотском море 15-летнего подростка из Красноярска рассказали о немЛодка, дрейфовавшая в Охотском море, не была предназначена для дальнего путешествияВ Красноярке организовали сбор для мамы мальчика, погибшего в Охотском море
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Подросток#Похороны#Лодка#Тело#Трагедия#Море#Сахалин#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика