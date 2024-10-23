Погибшего в Охотском море 15-летнего красноярца похоронят с отцом в один день

Posted 23 октября, 07:48
Published 23 октября, 07:48
Modified 23 октября, 07:49
Updated 23 октября, 07:49
Бывшая жена Михаила Пичугина, который оказался единственным выжившим в дрейфующей лодке, рассказала «КП-Иркутск», что церемония прощания с погибшими состоится 25 октября.
Однако, по словам женщины, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына — в Красноярске. Там подросток жил с матерью после развода родителей.
Также экс-супруга Михаила заявила, что мужчина хотел поехать на похороны родственников, однако его не отпустили врачи.
Сейчас Пичугин находится на лечении в Магаданской областной больнице.
15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и племянника, который жил с матерью в Красноярске.
Туристы пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.
Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.