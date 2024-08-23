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Posted 23 августа, 04:09

Published 23 августа, 04:09

Modified 23 августа, 16:30

Updated 23 августа, 16:30

Красноярец спас тонущего китайца на острове Хайнань во время отлива

Красноярец спас тонущего китайца на острове Хайнань во время отлива

23 августа 2024, 04:09
Фото: Прима
Красноярец во время отдыха на китайском острове Хайнань спас тонущего местного жителя.

Историю спасения рассказали телеканал «Прима». Красноярец Руслан в августе поехал отдыхать в Китай. 16 августа он сидел на пляже.

В это время один из местных жителей плавал в море на доске. В какой-то момент мужчину отбросило сильной волной, доску выбило — житель начал тонуть. Руслан бросился ему на помощь.

«Доплыл до него, на смеси русского и английского языка объяснил ему, что если он будет паниковать, мы утонем оба. Был отлив, сильная волна — утаскивает в море.Сначала я его тащил за шиворот, но потом понял, что так мы не выплывем вдвоём. Начал его отталкивать от себя в сторону берега», — рассказал Руслан.

Так красноярец смог доплыть вместе с китайцем до берега — там их встретили спасатели. Руслан поделился, что смог спасти мужчину, потому что учился этому на специальных курсах.

Фото: Прима

Позже спасенный житель пришел на пляж со своей семьей и стал благодарить красноярца.

«Пришел со всей своей семьей, на пляже благодарить. Но, на самом деле, я по-китайски ничего не понял. Но они кланялись, у женщин слезы. Поблагодарили и ушли».
  • В марте 2024 года красноярский медиаменеджер и гендиректор радио «Серебряный дождь» Алексей Аверин спас утопающего человека в отеле в индонезийском городе Убуд.
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