Красноярец спас тонущего китайца на острове Хайнань во время отлива

Posted 23 августа, 04:09
Published 23 августа, 04:09
Modified 23 августа, 16:30
Updated 23 августа, 16:30
Историю спасения рассказали телеканал «Прима». Красноярец Руслан в августе поехал отдыхать в Китай. 16 августа он сидел на пляже.
В это время один из местных жителей плавал в море на доске. В какой-то момент мужчину отбросило сильной волной, доску выбило — житель начал тонуть. Руслан бросился ему на помощь.
«Доплыл до него, на смеси русского и английского языка объяснил ему, что если он будет паниковать, мы утонем оба. Был отлив, сильная волна — утаскивает в море.Сначала я его тащил за шиворот, но потом понял, что так мы не выплывем вдвоём. Начал его отталкивать от себя в сторону берега», — рассказал Руслан.
Так красноярец смог доплыть вместе с китайцем до берега — там их встретили спасатели. Руслан поделился, что смог спасти мужчину, потому что учился этому на специальных курсах.
Позже спасенный житель пришел на пляж со своей семьей и стал благодарить красноярца.
«Пришел со всей своей семьей, на пляже благодарить. Но, на самом деле, я по-китайски ничего не понял. Но они кланялись, у женщин слезы. Поблагодарили и ушли».