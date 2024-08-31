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Posted 31 августа, 03:21

Published 31 августа, 03:21

Modified 31 августа, 05:00

Updated 31 августа, 05:00

В Красноярском крае при пожаре погибли три человека

В Красноярском крае при пожаре погибли три человека

31 августа 2024, 03:21
Фото: МЧС Красноярского края
В Ужурском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли три человека.

По данным МЧС, все произошло в ночь с 30 на 31 августа. Огонь вспыхнул в доме в деревне Усть-Изыкчуль. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров, в тушении принимали участие девять человек и три единицы техники.

Фото: МЧС Красноярского края

В доме пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. Предварительной причиной произошедшего называют нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Обновление (12:00): СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности трех человек.

Предварительно установлено, что в доме проживал мужчина вместе с сожительницей, братом и другом. Накануне вечером они все вместе выпивали, после чего легли спать. Ночью хозяин дома проснулся, почувствовав запах дыма. На тот момент часть дома уже горела.

Мужчине удалось спастись, но помочь остальным он уже не успел. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела погибших: 61-летнего и 46-летнего мужчин и 43-летней женщины.

Очаг возгорания находился на кухне. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электроплиты. Со слов спасшегося мужчины, в доме и ранее случались пожары из-за неисправной электропроводки, но они тушили их самостоятельно

Следователи выясняют обстоятельства проводят экспертизу для установления точной причины возгорания.

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#Владислав Савончик#Пожар#Красноярский край#МЧС#Трагедия
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