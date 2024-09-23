СК опроверг версию о смертельном отравлении детей дихлофосом

Posted 23 сентября, 11:02
Published 23 сентября, 11:02
Modified 23 сентября, 17:17
Updated 23 сентября, 17:17
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, их доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Как сообщили в ведомстве, на допросе родители рассказали, что за день до трагедии, 20 сентября, обрабатывали дом дихлофосом от насекомых. Однако в СК заявили, что отравление пищевое, поэтому аэрозолем семья не могла отравиться.