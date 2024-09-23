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Сухобузимский район

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2024
Божьи коровки продолжают атаковать города Красноярского края. Когда это закончится?
23 сентября, 06:39
В Красноярском крае в лесу нашли немую 6-летнюю девочку, пропавшую накануне
10 августа, 06:10
В Красноярском крае в летнем лагере заболели дети. У одного нашли пневмонию
1 августа, 08:59
Полиция устроила рейд на птицефабрике края и массово задержала мигрантов
2 мая, 03:52
«Дары Малиновки» выплатят 15 миллионов рублей за слив отходов в Бузим
Агрохолдинг «Дары Малиновки» оштрафовали на 15 миллионов рублей за слив отходов в реку Бузим в Сухобузимском районе.
29 февраля, 10:31
Сбербанк требует признать банкротом «Мясничий» из-за долга в 609 миллионов
8 февраля, 02:27
2023
В Красноярском крае из ещё одного самого грязного дома забрали двоих детей
В Сухобузимском районе полицейские забрали двух детей из захламленного дома.
29 июля 2023, 02:40

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