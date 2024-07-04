prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Свалки

Выбрать дату
2024
Двор на Свердловской завален мусором, хотя контейнеры стоят пустые
Жительница дома на Свердловской, 31 пожаловалась на свалку мусора вокруг площадки с мусорными контейнерами.
4 июля, 03:39
Крыса напала на 2-летнего мальчика в детском саду Красноярска
Крыса прыгнула на спину двухлетнего мальчика и покусала его во время прогулки в детском саду в Зеленой Роще Красноярска.
14 июня, 09:31
В крае ввели режим повышенной готовности из-за свалок. Власти боятся нашествия крыс
14 июня, 01:25
2023
Свалки за кладбищами «Шинник» и «Бадалык» признали опасными, но владельцы не согласны
20 июня 2023, 12:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика