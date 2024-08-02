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Свободный

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Август
В Красноярске часть дороги на Свободном хотят расширить до 6 полос
В Красноярске планируют реконструировать на проспекте Свободном участок протяженностью 600 метров. Речь идет об отрезке от улицы Михаила Годенко до Пролетарской.
2 августа, 12:26
Апрель
В Красноярске грузовик на скорости снес пять машин
Сегодня днем, 9 апреля, в Красноярска произошло массовое ДТП с участием шести машин.
9 апреля, 09:46
Март
Красноярцу стало плохо в автобусе. Пассажиры сами откачивали его на ступеньках
Красноярцу стало плохо в автобусе №52. Он был в сознании, но не мог говорить.
28 марта, 03:05
В Красноярске насмерть сбили пенсионерку. Она перебегала дорогу
ДТП произошло вечером на проспекте Свободный в Красноярске.
11 марта, 01:09
Декабрь 2023
В Красноярске открылось новое место для прогулок — экопарк «Березовая роща»
Новый экопарк «Березовая роща» открылся 26 декабря. Смотрим, что там есть.
27 декабря 2023, 01:58
Октябрь 2023
«Подло выстрелил». Красноярец ищет убийцу своей собаки. Неизвестный выстрелил в спящего пса
Житель Красноярска просит помощи в поисках неизвестного, который выстрелил в его пса.
22 октября 2023, 04:36
Таксист не мог довезти людей из-за сбоя в навигаторе. Поговорили об этом с сервисами
«Проспект Мира» узнал у сервисов заказа такси, почему случаются сбои в навигационных системах и как они работают.
12 октября 2023, 08:30

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