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Термальный комплекс

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Июнь
В Красноярске откроется новый комплекс с бассейнами. Где и когда?
27 июня, 01:43
Апрель
Инвестор обещает построить аквакомплекс в ТРК «Комсомолл» до конца 2024 года
Московская группа компаний «Основа» планирует построить в ТРК «Комсомолл» термальный комплекс до конца 2024 года.
8 апреля, 01:38
Февраль
Новосибирская фирма просит у мэрии разрешение на строительство термального комплекса
24 февраля, 01:48
Январь
В ТЦ «Комсомолл» могут построить термальный комплекс за 850 миллионов
Термальный комплекс «Термолэнд» в ТРК «Комсомолл» хочет открыть московская группа компаний «Основа».
11 января, 05:56

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