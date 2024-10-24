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Торговые сети

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Октябрь
В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?
24 октября, 11:34
Май
Красноярская торговая сеть прокомментировала новость о поставке кокаина с бананами
3 мая, 09:58
Апрель
Член богатейшей семьи Красноярска стал долларовым миллиардером
3 апреля, 04:16
Январь
В Красноярске не хватает бананов из-за мятежа в Эквадоре. Поговорили с магазинами
16 января, 04:32
Красноярский депутат Госдумы обвинил торговые сети в накрутке цен на яйца
11 января, 07:47
Декабрь 2023
Котюков заявил об отсутствии дефицита яиц. Но они стоят 130 рублей
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в регионе нет дефицита куриных яиц, а торговые сети «стараются обеспечить их наличие на прилавках».
25 декабря 2023, 07:34

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