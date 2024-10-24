Котюков заявил об отсутствии дефицита яиц. Но они стоят 130 рублей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в регионе нет дефицита куриных яиц, а торговые сети «стараются обеспечить их наличие на прилавках».