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Тойота

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2024
В Красноярске «Тойота» залетела под фуру Wildberries. Водитель легковушки в больнице
Сегодня, 26 августа, в Красноярске на улице Пограничников легковой автомобиль залетел под грузовик Wildberries. Водитель легковушки в больнице.
26 августа, 03:30
15-летний подросток взял байк у друга и влетел в иномарку на трассе под Красноярском
15-летний мотоциклист попал в ДТП на трассе в районе Дивногорска. Подросток взял питбайк у своего друга.
27 июля, 04:41
Две машины сбили 9-летнюю девочку на глазах у родителей. Она в тяжелом состоянии
Сегодня, 26 июля, в Красноярске в Октябрьском районе 9-летнюю школьницу сбили на глазах у семьи.
26 июля, 10:13
Двое человек погибли в аварии с фурой на трассе. Их машину разорвало на куски
На трассе Р-255 «Сибирь» в Козульском районе Красноярского края произошла смертельная авария с участием фуры.
28 марта, 06:25
2023
«Тойота» въехала в автобус. И там, и там пострадали люди
В Красноярске произошло ДТП с автобусом и автомобилем. В соцсетях опубликовали видео.
2 июля 2023, 07:14

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