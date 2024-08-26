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Posted 26 августа, 03:30

Published 26 августа, 03:30

Modified 26 августа, 04:35

Updated 26 августа, 04:35

В Красноярске «Тойота» залетела под фуру Wildberries. Водитель легковушки в больнице

В Красноярске «Тойота» залетела под фуру Wildberries. Водитель легковушки в больнице

26 августа 2024, 03:30
Фото: t.me/kraschp
Сегодня, 26 августа, в Красноярске на улице Пограничников легковой автомобиль залетел под грузовик Wildberries. Водитель легковушки в больнице.

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, утром на Пограничников 50-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом ехал в сторону улицы Алюминиевой.

Фото: t.me/kraschp
«Пренебрегая требованиями дорожной разметки, водитель грузовика начал поворачивать. В этот момент 52-летний водитель „Тойоты“, который ехал во встречном направлении, врезался в грузовой автомобиль».

В результате аварии водителя «Тойоты» с травмами госпитализировали в больницу. В ведомстве добавили, что водителя грузовика Wildberries проверили на состояние опьянения.

Оказалось, что он был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности случившегося.

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