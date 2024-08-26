В Красноярске «Тойота» залетела под фуру Wildberries. Водитель легковушки в больнице

Posted 26 августа, 03:30
Published 26 августа, 03:30
Modified 26 августа, 04:35
Updated 26 августа, 04:35
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, утром на Пограничников 50-летний водитель грузовика «МАН» с полуприцепом ехал в сторону улицы Алюминиевой.
«Пренебрегая требованиями дорожной разметки, водитель грузовика начал поворачивать. В этот момент 52-летний водитель „Тойоты“, который ехал во встречном направлении, врезался в грузовой автомобиль».
В результате аварии водителя «Тойоты» с травмами госпитализировали в больницу. В ведомстве добавили, что водителя грузовика Wildberries проверили на состояние опьянения.
Оказалось, что он был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности случившегося.