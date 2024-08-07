prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Трассы

Выбрать дату
Август
Публикуем список самых опасных трасс в Красноярском крае в туман и дождь
В Госавтоинспекции Красноярского края рассказали о самых опасных участках трасс в условиях плохой видимости.
7 августа, 07:37
Апрель
Дороги смерти. Почему красноярцы разбиваются на трассах и что с этим делать
23 апреля, 12:52
В Красноярске выпал апрельский снег. Как обстановка на дорогах?
20 апреля, 05:09
Март
В крае может затопить 200 территорий. Власти готовят для людей палатки и одежду
15 марта, 07:40
Январь
Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем про трассы рядом с Красноярском
17 января, 10:35
Декабрь 2023
В Красноярском крае станет в полтора раза больше дорожных камер
24 декабря 2023, 01:51
На трассах произошли две смертельных аварии. В одной погибла девочка
В Красноярском крае 22 декабря произошло две смертельных аварии. В них погибли 13-летняя девочка и пенсионерка.
23 декабря 2023, 03:02
Ноябрь 2023
Трассы засыпало снегом. Водителей просят не ездить за город или подготовиться
26 ноября 2023, 05:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика