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Угарный газ

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В Красноярском крае семья отравилась угарным газом в доме. Один ребенок погиб
В Манском районе Красноярском крае погиб 7-летний ребенок от отравления угарным газом, его братьев и родителей доставили в больницу.
7 сентября, 03:50
Целая семья в Ужуре отравилась угарным газом. Один погиб, троих госпитализировали
6 августа, 09:37
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Канске
В Канске Красноярского края произошел пожар в частном доме. Погибли двое детей.
27 января, 03:10
2023
Семья насмерть отравилась угарным газом. Они спасали друг друга и погибли
В Минусинске семья насмерть отравилась угарным газом.
2 июля 2023, 07:32

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