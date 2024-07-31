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Универсиада-2019

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Июль
Дома-убийцы. Смотрим, как рушатся фасады в центре, которые делали к Универсиаде
31 июля, 06:35
Март
Усс предложил поменять надпись «Krasnoyarsk-2024» с английского на русский
Экс-губернатор Красноярского края предложил изменить надпись «Krasnoyarsk-2024» и перевести ее с английского на русский.
31 марта, 11:23
Январь
«Только инопланетяне не высаживались». Усс рассказал, что ему было трудно во время своего губернаторства
19 января, 08:18
Октябрь 2023
На голову прохожим: сильный ветер сорвал профлист с балкона на Мира
В Красноярске сильный ветер сорвал профлист с балкона на Мира, 100. Остатки обшивки всë еще опасно колышутся над головами прохожих.
27 октября 2023, 09:59

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