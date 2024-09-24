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Вакцины

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Сентябрь
Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после
24 сентября, 07:57
Апрель
Еще один красноярец заболел корью. Врачи просят соседей привиться
10 апреля, 08:51
Когда в Красноярск привезут вакцины против кори? Ответ поставщика
8 апреля, 08:46
Март
Красноярцы не могут поставить прививки своим маленьким детям. Что отвечает минздрав?
27 марта, 08:47
Февраль
Педиатр заявила о дефиците вакцин в Красноярске. Что ответили в минздраве?
22 февраля, 07:18
Педиатр рассказала, что в красноярских клиниках возникли проблемы с вакцинами
21 февраля, 03:30

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