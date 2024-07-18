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Выдворение

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Июль
В МВД заявили, что «радушно» относятся к мигрантам в Красноярске
В полиции рассказали о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Глава краевого МВД Александр Речицкий заявил, что к ним относятся «радушно и толерантно».
18 июля, 06:40
Полиция устроила рейд на стройке. Четверых мигрантов выдворят из России
Сотрудники полиции устроили рейд на стройке в Минусинске. В отдел полиции доставили 10 иностранных граждан.
1 июля, 02:32
Июнь
Полиция задержала в красноярском хостеле двоих мигрантов, объявленных в розыск
Полиция провела рейд в двух хостелах в Ленинском районе Красноярска. Сотрудники задержали двоих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.
6 июня, 05:36
Полиция устроила рейд в кафе Норильска. 46 мигрантов отвезли в отдел, одного выдворят
3 июня, 03:13
Май
Красноярских мигрантов оштрафовали на 200 тысяч. Их искали по автобусам и домам
Красноярские полицейские выдали мигрантам штрафов почти на 200 тысяч. Людей искали в автобусах, авто, квартирах.
30 мая, 03:32
За неделю из России выдворили больше 20 красноярских мигрантов. А с начала года — 400
20 мая, 04:41
Полиция устроила рейд на хлебозаводе Красноярска. Троих мигрантов выдворят из страны
10 мая, 03:01
Апрель
В Красноярске задержали 135 мигрантов на рейде по рынку
Во время рейда на рынке в Ленинском районе Красноярска полицейские задержали 135 мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
29 апреля, 02:27
В Красноярске задержали одинокого 15-лентего мигранта
В Красноярске во время рейда по мигрантам обнаружили 15-летнюю девочку из Киргизии, которая находилась в России без родителей и других законных представителей. Подростка поместили в социальное учреждение.
28 апреля, 07:47
Троих мигрантов выдворят из России после рейда в клубе
22 апреля, 05:48
Больше 200 красноярских мигрантов выдворили из России с начала года
11 апреля, 03:53
Десять мигрантов выдворят из РФ после рейда в кафе. Пятерым дали повестки в военкомат
Оперативники угрозыска и сотрудники Росгвардии устроили рейд по мигрантам в кафе Ленинского района Красноярска. После рейда в отдел полиции доставили 56 иностранных граждан.
5 апреля, 11:26

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