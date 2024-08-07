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Выпускники

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2024
«Есть закрытый список». Красноярских олимпиадников отказались зачислять в московский медуниверситет
7 августа, 01:52
Красноярская выпускница единственная в крае сдала английский язык на 100 баллов
Выпускница из Красноярска Богдана Солодовникова единственная в крае написала ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов.
26 июня, 04:58
Красноярские школьники снова поставили рекорд по сдаче ЕГЭ. Теперь по математике
В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике.
12 июня, 05:44
Парни плачут, родители танцуют как Уэнсдэй. В Красноярске проходят последние звонки
24 мая, 09:10
В 39 школах Красноярского края выпустят всего по одному одиннадцатикласснику
В Красноярском крае выпускаются больше 14 тысяч одиннадцатиклассников, 39 из них — единственные выпускники в школах.
21 мая, 05:04
Красноярские школьники очень нервничают из-за ЕГЭ, но не хотят его отмены
17 апреля, 12:29
Стало известно, когда в школах Красноярска пройдут последние звонки и выпускные
Последние звонки и выпускные в школах Красноярска и края планируют провести в единые даты.
29 марта, 03:29
2023
Почти 650 выпускников Красноярска стали медалистами
В Красноярске в 2023 году 648 выпускников стали медалистами.
19 июля 2023, 08:53
Сколько выпускников в Красноярском крае сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Красноярском крае 95 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Но ещё нет результатов по экзаменам, которые писали в резервные дни.
6 июля 2023, 08:41

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