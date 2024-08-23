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Заказное убийство

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2024
Быков не смог обжаловать приговор за организацию убийства криминального авторитета
23 августа, 03:57
2023
«Я не считал его врагом»: Быков выступил в прениях по третьему уголовному делу
18 ноября 2023, 03:58
«Она должна исчезнуть»: рассказываем подробности убийства красноярки Нины Кузьминой
Стали известны новые подробности убийства 67-летней красноярки Нины Кузьминой. Следователь рассказала, как и почему обвиняемый решился на преступление.
8 августа 2023, 02:01
Красноярку, которая заказала киллеру своих детей, будут судить
Следком завершил расследование по делу красноярки, которая хотела убить своего сына и дочь. Преступление она планировала совершить руками наёмного убийцы.
11 июля 2023, 03:44
Красноярка, которая заказала убийство дочери из-за дома, хотела убить и сына
На 67-летнюю красноярку, которая заказала убийство своей дочери ради дома, возбудили ещё одно уголовное дело.
27 июня 2023, 10:01

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