Сладкое желание: семь аппетитных девушек-кондитеров

Если лучшие повара — обычно мужчины, то на лучших кондитеров половая дискриминация не распространяется. К тому же десерт — это не только вкус, но и изысканный внешний вид, в чём девушки обычно понимают лучше.

Александра Цирюльникова

Александра не просто так кондитер, а бренд-кондитер Berrywood Family — главных красноярских специалистов по необычной и оригинальной кулинарии. Кому еще придет в голову сваять десерт, похожий на ржавый болт, или торт с синей глазурью? Однако это топ не о сластях, а об их авторах. Но тут рассказывать особо не о чем — выглядит Александра великолепно.

Фото: со страницы Александры в Инстаграме

Надежда Самбурова

Рыжеволосая красавица — еще один очень именитый красноярский кондитер, на этот раз от великих и ужасных Bellini group. Помните тот самый слоеный шоколадный пирог из Мама’s или домашний йогурт из «Формаджи» — всё это заботы шеф-кондитера. Как утверждает Надежда, работа делает ее счастливой, что неудивительно: редкая девушка не испытывает эйфории, живя среди тортов и пирожных. Особенно таких.

Фото: со страницы Надежды в ВК

Ольга Цветочкина

Ольга исповедует весьма необычный подход к десертостроению — она идейный вдохновитель студии trawa, занимающейся изготовлением сладостей для сыроедов. Изделия студии не содержат ни муки, ни яиц, ни сахара, но при этом выглядят замечательно. Впрочем, последнее относится и к самой Ольге.

Фото со страницы Оли в ВК

Ирина Малашкевич

Ирина руководит студией Villa Vanilla, стряпающей дизайнерские торты, пирожные и разные там макаруны. Судя по представленному на их странице ассортименту, вылепить они могут что угодно: от капкейков с логотипом «Манчестер Юнайтед» до детского торта с героями комиксов. Казалось бы, при этом обилии сладостей уследить за талией сложнее, чем любить поезда после поездки в плацкарте по маршруту «Москва – Владивосток», но Ирине это как-то удается.

Фото со страницы Ирины в ВК

Александра Мозговая

Александра — еще одно доказательство великой максимы Карлсона, что от пирогов не толстеют. Вообще-то очаровательная девушка не только кондитер — она великая мастерица во всех видах кулинарного искусства: ведет занятия в школе CookBook, где готовят всё что угодно. Но тем не менее она: а) красива, б) может испечь торт, а значит, для нашего топа вполне подходит.

Фото со страницы Александры в ВК

Катя Шевченко

Катя имеет отношение к такому хорошем делу, как эклеры la Maison des eclairs. Эклер хорош тем, что предполагает бесконечное разнообразие внутреннего содержания и обладает не менее бесконечным разнообразием внешнего оформления. Ну а Катя хороша уже просто тем, что хороша.

Фото со страницы Кати в ВК

Инна Лалетина

Инна временно оставила кондитерское дело, но кондитеров, как и много кого еще, бывших не бывает. И Инна прекрасна — не включить ее в этот список было бы неправильно. К тому же мы верим, что она вернется в большую кулинарию.

Фото: со страницы Инны в ВК