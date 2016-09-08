​Строительство развязки на 2-й Брянской опять отстает от графика

В Красноярске строительство развязки на 2-й Брянской опять затягивается. Об этом заявили в городской администрации. Во время инспекции выяснилось, что строительные материалы пришли на объект с опозданием, необходимые работы также проводятся не в срок.

«Приходится вас, как маленьких, перепроверять по каждому элементу вашей работы. Другого варианта я уже не вижу. Помню, как заместитель директора по производству Сибмоста Игорь Павлович Козлович готов был «зуб дать» за соблюдение графика. Ни Игоря Павловича, ни зуба я не вижу», — заявил глава города Эдхам Акбулатов директору подрядной организации «Сибмост», выполняющей реконструкцию.

Теперь график о выполнении работ будет подписываться подрядчиками после каждой смены. Чиновники отмечают, эти документы могут послужить доказательствами в суде, если дело вновь дойдет до разбирательств.

При этом в мэрии отметили, что окончательные сроки сдачи развязки не меняются. Напомним, суд уже разрешал строителям сдать развязку на 2-й Брянской позже — до 1 ноября этого года.

Добавим, на 2-ой Брянской возводят многоуровневую развязку, частично расширяют дорогу, ремонтируют мост через Качу и благоустраивают прилегающую территорию. На первом этапе проезжую часть расширили до четырех полос и обустроили правоповоротный шлюз в сторону аэропорта Емельяново. Сейчас идут работы на участке улицы 2-ая Брянская до Калинина.

Фото: пресс-служба городской администрации.