Едим по-новому: Vinegret Bufet в «Планете»

В дружной семье «планетарных» ресторанов пополнение — вторая в городе инновационная столовая Vinegret Bufet. Ресторанный критик «Проспекта Мира» Василий Прокушев посетил заведение, чтобы узнать, что это такое и что там едят.

Открывшийся год назад Vinegret Bufet на ул. Сурикова, 12 стал первым в Красноярске заведением в духе популярных в обеих столицах столовых нового типа. Умеренные цены, стильное оформление, а главное — огромный выбор самых разнообразных блюд обеспечили заведению успех, и теперь владельцы решили вновь поставить на тот же козырь, открыв второй ресторан.

Заведение расположилось на балконе «Планеты» аккурат возле кинотеатра «Киномакс». Место бойкое, что в нашем случае на руку не только хозяевам точки общепита, но и посетителям. Большинство блюд Vinegret Bufet подает со шведского стола, а в этом формате чем больше покупателей, тем меньше лежит товар в лотках и тем он, соответственно, свежее.

Оформление нового заведения в общих чертах повторяет стиль ресторана на Сурикова. Та же хипстоватость, ироничность и легкость. Цветные стены и стулья, колонны, покрытые осколками расписанной под гжель посуды, много воздуха, много света, много еды.

Тем же остался и формат: в центре шведский стол с салатами и горячими блюдами, отпускаемыми днем со скидкой 50%; по краям отсеки с поварами, тут готовят то, что в лотках быстро теряет кондиции — стейки, роллы, вок, пасту, пиццу и другие скоропортящиеся и относительно дорогостоящие блюда в разных вариациях. Можно быстро перекусить готовым, можно посидеть более основательно и затратно. Блюд, по традиции «Буфета» — несколько сотен наименований. Попробуем оценить оба формата, взяв готовые салаты, суп и заказав горячее.

Обед:

Шведский стол:

Салат из кеты и овощей в масляной заправке с дижонской горчицей — 72 рубля

Салат из фунчозы со спаржей, овощами и кунжутом — 72 рубля

Суп харчо — 69 рублей

Брусничный морс — 39 рублей

Итого: 252 рубля + скидка 50 % (на всё, кроме морса) = 153 рубля (очень бюджетно, учитывая, что салата — четверть килограмма).

Еда от повара:

Вок: удон + соус терияки + курица с овощами

Итого: 269 рублей

Салат из кеты и овощей в масляной заправке с дижонской горчицей

Приятный, легкий, но достаточно сытный салат, в котором не поскупились ни на рыбу, ни на приятно-острую заправку. В общем, хороший салат — особенно если учесть, что обошелся он всего в 36 рублей. Оценка: 9/10

Салат из фунчозы со спаржей, овощами и кунжутом

Салат неплох, разве что заправка могла быть чуть менее жирной. Но в целом все в порядке: спаржа не слишком мягкая, не слишком жесткая, то же и с фунчозой. Кстати, двух салатов для насыщения хватает, и на суп смотришь уже с меньшим вожделением. Оценка: 8/10

Суп харчо

Для харчо не из заведения, специализирующегося на кавказской кухне, очень достойно. Конечно, суп мог быть и острее, и плотнее, но мяса много, бульон насыщенный, а рис, вопреки славным столовским традициям, не превратился в клейстер, сохранив и форму, и содержание. Оценка: 8/10

Вок (удон + соус терияки + курица с овощами)

Вок вышел несколько слаще, чем принято — видимо, соус терияки уж больно ядрен. Зато лапша упругая, овощи не пережарены, а куриное филе сохранило так легко теряемый на сковородке сок. Оценка: 9/10

Общие впечатления: за год, прошедший с первого посещения Vinegret Bufet, владельцы серьезно поработали над кухней заведений. Качество блюд стало заметно выше — что радует, так как формат «Буфета» для Красноярска весьма актуален.