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Posted 23 августа 2017, 11:16

Published 23 августа 2017, 11:16

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

На Красноярск надвигаются первые заморозки

23 августа 2017, 11:16

На Красноярск надвигаются первые заморозки, сообщили в Среднесибирском УГМС и МЧС.

С 24 по 26 августа температура воздуха может опуститься до -1 градуса. Вдобавок специалисты УГМС прогнозируют сильные дожди. По данным Гисметео завтра весь день будет пасмурно, а вечером, возможно, пройдет гроза. По прогнозам синоптиков Гисметео температура воздуха в Красноярске не опустится ниже +11 градусов.

Напомним, в воскресенье в Красноярске объявили режим ЧС из-за сильных ливней, затопивших улицы

#Нарина Георгян#Происшествия#Новости
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