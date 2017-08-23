На Красноярск надвигаются первые заморозки

С 24 по 26 августа температура воздуха может опуститься до -1 градуса. Вдобавок специалисты УГМС прогнозируют сильные дожди. По данным Гисметео завтра весь день будет пасмурно, а вечером, возможно, пройдет гроза. По прогнозам синоптиков Гисметео температура воздуха в Красноярске не опустится ниже +11 градусов.