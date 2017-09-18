Красноярцев зовут на соревнования по подтягиванию

Posted 18 сентября 2017, 04:27
Published 18 сентября 2017, 04:27
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
На острове Татышев пройдёт первенство города по подтягиванию. Об этом сообщили в городской администрации.
«К соревнованиям допускаются участники 11 возрастных групп среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин, при наличии свидетельства о рождении, паспорта или их копий», — говорится в сообщении.
По словам руководителя управления по физической культуре Валерия Черноусова, из года в год соревнования набирают обороты. Он отметил красноярского ветерана спорта, 87-летнего Валентина Киреева, который показывает невероятные результаты: до 20 подтягиваний. А в майском финале кубка по подтягиванию уроженец Енисейска Андрей Исыпов совершил 80 подниманий.
Само соревнование будет проходить в субботу, 30 сентября, с 10.00 на площадке «CrossFit». Заявки на участие в первенстве подаются главному секретарю в день проведения соревнований. Подробнее с программой проведения турнира можно познакомиться на сайте администрации.