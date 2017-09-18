Красноярцев зовут на соревнования по подтягиванию

По словам руководителя управления по физической культуре Валерия Черноусова, из года в год соревнования набирают обороты. Он отметил красноярского ветерана спорта, 87-летнего Валентина Киреева, который показывает невероятные результаты: до 20 подтягиваний. А в майском финале кубка по подтягиванию уроженец Енисейска Андрей Исыпов совершил 80 подниманий.