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Posted 18 сентября 2017, 04:27

Published 18 сентября 2017, 04:27

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Красноярцев зовут на соревнования по подтягиванию

18 сентября 2017, 04:27

На острове Татышев пройдёт первенство города по подтягиванию. Об этом сообщили в городской администрации.

«К соревнованиям допускаются участники 11 возрастных групп среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин, при наличии свидетельства о рождении, паспорта или их копий», говорится в сообщении.

По словам руководителя управления по физической культуре Валерия Черноусова, из года в год соревнования набирают обороты. Он отметил красноярского ветерана спорта, 87-летнего Валентина Киреева, который показывает невероятные результаты: до 20 подтягиваний. А в майском финале кубка по подтягиванию уроженец Енисейска Андрей Исыпов совершил 80 подниманий.

Само соревнование будет проходить в субботу, 30 сентября, с 10.00 на площадке «CrossFit». Заявки на участие в первенстве подаются главному секретарю в день проведения соревнований. Подробнее с программой проведения турнира можно познакомиться на сайте администрации.

#Полина Бородкина#Город#Новости
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