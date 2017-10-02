В Ангарске обнаженная школьница сбежала из леса от насильника

Posted 2 октября 2017, 09:31
Published 2 октября 2017, 09:31
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
В Ангарске обнаженная семиклассница сбежала от мужчины, который насильно увез её в лес и заставил раздеться. Информация о происшествии появилась сегодня, 2 октября, в на сайте следственного комитета по Иркутской области.
Известно, что в пятницу, 29 сентября, в микрорайоне Байкальск по улице Ворошилова неизвестный мужчина насильно посадил в свой автомобиль 13-летнюю девочку и увёз в неизвестном направлении. В лесополосе он заставил её раздеться, а когда злоумышленник отвлекся, школьница сбежала.
В кратчайшие сроки сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего нигде не работающего местного жителя, подозреваемого в похищении.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.