В Ангарске обнаженная школьница сбежала из леса от насильника

Известно, что в пятницу, 29 сентября, в микрорайоне Байкальск по улице Ворошилова неизвестный мужчина насильно посадил в свой автомобиль 13-летнюю девочку и увёз в неизвестном направлении. В лесополосе он заставил её раздеться, а когда злоумышленник отвлекся, школьница сбежала.