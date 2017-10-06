Медведи стали часто выходить в окрестности Дивногорска

Сотрудники полиции сообщили, что с 16 сентября к ним поступили 14 сообщений от граждан о том, что они видели диких зверей на территориях СНТ «Дорожник-2» села Овсянка, «Манская гора», «Жарки» на Манской горе, «Мебельщик» в районе «Тёщиного языка», «Судоподьемник», на дачных участках за рекой Листвянка, возле кафе «Вояж» за мостом в районе ГЭС и кафе «Бирюса» на 86 километре автодороги М-54, а также в районе кафе «Изумруд» на 45 километре автодороги Р25.