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Posted 6 октября 2017, 10:49

Published 6 октября 2017, 10:49

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

Медведи стали часто выходить в окрестности Дивногорска

6 октября 2017, 10:49

Медведи стали часто выходить к людям в окрестностях Дивногорска и прилегающих к нему поселках. Об этом предупреждают полицейские.

Сотрудники полиции сообщили, что с 16 сентября к ним поступили 14 сообщений от граждан о том, что они видели диких зверей на территориях СНТ «Дорожник-2» села Овсянка, «Манская гора», «Жарки» на Манской горе, «Мебельщик» в районе «Тёщиного языка», «Судоподьемник», на дачных участках за рекой Листвянка, возле кафе «Вояж» за мостом в районе ГЭС и кафе «Бирюса» на 86 километре автодороги М-54, а также в районе кафе «Изумруд» на 45 километре автодороги Р25.

Всю собранную информацию стражи порядка передали в Охотнадзор для принятия экстренных мер по защите граждан от животных. Также они провели профилактические беседы с местными жителями о мерах безопасности и правилах поведения при встрече с опасным животным. С правилами можно ознакомиться здесь.

Если хищник где-либо также повстречается и вам, немедленно сообщите об этом по телефону «02».

#Полина Бородкина#Происшествия#Новости
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