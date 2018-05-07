В полиции отказались комментировать задержания на митинге «Он нам не царь»

В полиции отказались комментировать задержания на несанкционированном митинге «Он нам не царь», который проходил в Красноярске в субботу, 5 мая. Подобные акции в этот день были организованы во многих городах России.

К их проведению ранее призывал в сети оппозиционер Алексей Навальный. Митинги были приурочены к инаугурации Владимира Путина, намеченной на сегодня, 7 мая.