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Posted 7 мая 2018, 07:31

Published 7 мая 2018, 07:31

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

В полиции отказались комментировать задержания на митинге «Он нам не царь»

7 мая 2018, 07:31

В полиции отказались комментировать задержания на несанкционированном митинге «Он нам не царь», который проходил в Красноярске в субботу, 5 мая. Подобные акции в этот день были организованы во многих городах России. 

К их проведению ранее призывал в сети оппозиционер Алексей Навальный. Митинги были приурочены к инаугурации Владимира Путина, намеченной на сегодня, 7 мая.

Комментировать «Проспекту Мира» задержания отказался начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко, ссылаясь на то, что МВД уже озвучило позицию по митингам. Начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая заявила нам, что «полиция не комментирует эту информацию по причине того, что не комментирует».

В день митингов, 5 мая, на сайте МВД РФ опубликовали небольшой пресс-релиз под названием «Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на общественно-политических мероприятиях». В нем сказано, что «полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка» на митинге, а также перечислено количество участников акций в городах. Данных о задержаниях в этом тексте нет. 

#Нарина Георгян#Общество#Новости
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