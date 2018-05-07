В полиции отказались комментировать задержания на митинге «Он нам не царь»

Posted 7 мая 2018, 07:31
Published 7 мая 2018, 07:31
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
В полиции отказались комментировать задержания на несанкционированном митинге «Он нам не царь», который проходил в Красноярске в субботу, 5 мая. Подобные акции в этот день были организованы во многих городах России.
К их проведению ранее призывал в сети оппозиционер Алексей Навальный. Митинги были приурочены к инаугурации Владимира Путина, намеченной на сегодня, 7 мая.
Комментировать «Проспекту Мира» задержания отказался начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко, ссылаясь на то, что МВД уже озвучило позицию по митингам. Начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая заявила нам, что «полиция не комментирует эту информацию по причине того, что не комментирует».
В день митингов, 5 мая, на сайте МВД РФ опубликовали небольшой пресс-релиз под названием «Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на общественно-политических мероприятиях». В нем сказано, что «полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка» на митинге, а также перечислено количество участников акций в городах. Данных о задержаниях в этом тексте нет.