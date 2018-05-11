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Posted 11 мая 2018, 06:46

Published 11 мая 2018, 06:46

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

Красноярец дважды за неделю ограбил соседа и отправился в колонию

11 мая 2018, 06:46

Красноярец дважды за неделю ограбил своего соседа, под угрозой насилия отняв у него банковскую карту и телефон. За это он получил 4,5 года «строгача».

Пострадавший рассказал полиции, что познакомился с мужчиной в павильоне возле дома. После этого они вместе пошли выпивать в квартиру пострадавшего. Там собутыльник заметил банковскую карту и, угрожая ножом, потребовал отдать ее и назвать пин-код.

Несколько дней спустя мужчина снова пришел к пострадавшему, но не для того чтобы извиниться. На этот раз красноярец отнял у соседа сотовый телефон. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. После второго нападения пострадавший обратился в полицию.

Выяснилось, что нападавшему 26 лет и он уже был ранее судим. В этот раз его осудили по статье «Разбой с применением оружия» и назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

#Сергей Ошаров#Криминал#Новости
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