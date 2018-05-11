Красноярец дважды за неделю ограбил соседа и отправился в колонию

Posted 11 мая 2018, 06:46
Published 11 мая 2018, 06:46
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Красноярец дважды за неделю ограбил своего соседа, под угрозой насилия отняв у него банковскую карту и телефон. За это он получил 4,5 года «строгача».
Пострадавший рассказал полиции, что познакомился с мужчиной в павильоне возле дома. После этого они вместе пошли выпивать в квартиру пострадавшего. Там собутыльник заметил банковскую карту и, угрожая ножом, потребовал отдать ее и назвать пин-код.
Несколько дней спустя мужчина снова пришел к пострадавшему, но не для того чтобы извиниться. На этот раз красноярец отнял у соседа сотовый телефон. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. После второго нападения пострадавший обратился в полицию.
Выяснилось, что нападавшему 26 лет и он уже был ранее судим. В этот раз его осудили по статье «Разбой с применением оружия» и назначили 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.