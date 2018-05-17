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Posted 17 мая 2018, 06:39

Published 17 мая 2018, 06:39

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Строители связали и ограбили пенсионерку. Один из них пытался сбежать через крышу

17 мая 2018, 06:39

В Красноярске двое мужчин ограбили 67-летнюю женщину — они связали её и украли деньги. Полицейские нашли их, и один из мужчин пытался сбежать от них через крышу. Историю рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Всё произошло в одном из многоквартирных домов Советского района, когда именно — не уточняется. Двое мужчин ранее делали ремонт в квартире пенсионерки и спустя время пришли к ней под видом устранения недостатков, которые могли появиться.

«Злоумышленники располагали сведениями о том, что у хозяйки имеются денежные средства. После того, как гостеприимная хозяйка впустила их домой, они связали пожилую женщину, после чего потребовали пин-код от банковской карты. Не добившись результата, подозреваемые похитили имевшиеся в квартире денежные средства в сумме 25 тысяч рублей и скрылись», — пояснили в ведомстве.

Женщина позвонила в полицию и сообщила о нападении и краже. Полицейские в тот же день установили личности мужчин и место, где они находились. Одного мужчину задержали в квартире, другого пришлось снимать с козырька 17 этажа — он забрался туда, чтобы скрыться. Отмечается, что задержанные были пьяны. Ранее они были судимы за имущественные преступления.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю

#Криминал#Новости
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