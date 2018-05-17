Строители связали и ограбили пенсионерку. Один из них пытался сбежать через крышу

Женщина позвонила в полицию и сообщила о нападении и краже. Полицейские в тот же день установили личности мужчин и место, где они находились. Одного мужчину задержали в квартире, другого пришлось снимать с козырька 17 этажа — он забрался туда, чтобы скрыться. Отмечается, что задержанные были пьяны. Ранее они были судимы за имущественные преступления.