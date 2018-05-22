Командир самолета поздравил «Енисей» с выходом в премьер-лигу по громкой связи

Posted 22 мая 2018, 03:46
Published 22 мая 2018, 03:46
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Командир самолета, на котором футболисты клуба «Енисей» возвращались в Красноярск, поздравил спортсменов с выходом в премьер-лигу по громкой связи. Видео поздравления опубликовали в инстаграме клуба.
В ночь с воскресенья на понедельник в Дагестане прошел второй стыковой матч между красноярским футбольным клубом «Енисей» и махачкалинским «Анжи». Футболисты «Енисея» проиграли «Анжи» со счетом 3:4, но по результатам двух игр попали в Российскую премьер-лигу — впервые за свою 80-летнюю историю. В следующем сезоне наша команда будет играть со звездными командами.
Сегодня футболисты вернулись в Красноярск, где их встретили фанаты. Болельщики аплодировали и кричали «красно-синие». А фанатки клуба даже записали им поздравительную песню, полюбуйтесь!