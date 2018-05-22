Командир самолета поздравил «Енисей» с выходом в премьер-лигу по громкой связи

В ночь с воскресенья на понедельник в Дагестане прошел второй стыковой матч между красноярским футбольным клубом «Енисей» и махачкалинским «Анжи». Футболисты «Енисея» проиграли «Анжи» со счетом 3:4, но по результатам двух игр попали в Российскую премьер-лигу — впервые за свою 80-летнюю историю. В следующем сезоне наша команда будет играть со звездными командами.