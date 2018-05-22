prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2018, 03:46

Published 22 мая 2018, 03:46

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Командир самолета поздравил «Енисей» с выходом в премьер-лигу по громкой связи

22 мая 2018, 03:46

Командир самолета, на котором футболисты клуба «Енисей» возвращались в Красноярск, поздравил спортсменов с выходом в премьер-лигу по громкой связи. Видео поздравления опубликовали в инстаграме клуба.

В ночь с воскресенья на понедельник в Дагестане прошел второй стыковой матч между красноярским футбольным клубом «Енисей» и махачкалинским «Анжи». Футболисты «Енисея» проиграли «Анжи» со счетом 3:4, но по результатам двух игр попали в Российскую премьер-лигу — впервые за свою 80-летнюю историю. В следующем сезоне наша команда будет играть со звездными командами. 

Сегодня футболисты вернулись в Красноярск, где их встретили фанаты. Болельщики аплодировали и кричали «красно-синие». А фанатки клуба даже записали им поздравительную песню, полюбуйтесь!

Видео взято из твиттера ФК «Енисей»

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика