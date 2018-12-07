Женщина нашла телефон в новой куртке и попала под уголовное дело

В полицию обратился 58-летний житель Киселевска и сообщил о пропаже телефона стоимостью 14 тысяч рублей. Примеряя в магазине куртку, он положил гаджет в один из ее карманов и забыл про него. Когда он вернулся за телефоном, то его в куртке уже не было.