Женщина нашла телефон в новой куртке и попала под уголовное дело

Posted 7 декабря 2018, 02:27
Published 7 декабря 2018, 02:27
Modified 29 мая 2023, 09:36
Updated 29 мая 2023, 09:36
В Кемеровской области будут судить женщину, которая нашла в новой куртке чужой сотовый телефон и забрала его себе. Об этом сообщает Gazeta.a42.ru.
В полицию обратился 58-летний житель Киселевска и сообщил о пропаже телефона стоимостью 14 тысяч рублей. Примеряя в магазине куртку, он положил гаджет в один из ее карманов и забыл про него. Когда он вернулся за телефоном, то его в куртке уже не было.
Позже выяснилось, что телефон забрала покупательница, которая зашла в магазин купить куртку сыну. Она примерила ее на себя, нашла телефон и забрала себе. Телефон у женщины изъяли и вернули владельцу, а в отношении нее возбудили уголовное дело о краже.