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Posted 7 декабря 2018, 02:27

Published 7 декабря 2018, 02:27

Modified 29 мая 2023, 09:36

Updated 29 мая 2023, 09:36

Женщина нашла телефон в новой куртке и попала под уголовное дело

7 декабря 2018, 02:27

В Кемеровской области будут судить женщину, которая нашла в новой куртке чужой сотовый телефон и забрала его себе. Об этом сообщает Gazeta.a42.ru.

В полицию обратился 58-летний житель Киселевска и сообщил о пропаже телефона стоимостью 14 тысяч рублей. Примеряя в магазине куртку, он положил гаджет в один из ее карманов и забыл про него. Когда он вернулся за телефоном, то его в куртке уже не было.

Позже выяснилось, что телефон забрала покупательница, которая зашла в магазин купить куртку сыну. Она примерила ее на себя, нашла телефон и забрала себе. Телефон у женщины изъяли и вернули владельцу, а в отношении нее возбудили уголовное дело о краже. 

#Полина Бородкина#Криминал#Новости
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