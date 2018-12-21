Подросток спрятался в закрытом торговом центре и ограбил магазин вейпов

Posted 21 декабря 2018, 02:42
Published 21 декабря 2018, 02:42
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
В Ачинске подросток спрятался в торговом комплексе ради ограбления магазина вейпов, об этом рассказали в краевом управлении Росгвардии.
Все произошло поздним вечером 20 декабря. 14-летний школьник спрятался в павильоне торгового центра — после закрытия комплекса он пробрался в отдел вейпов и взял там различные аксессуары общей стоимостью 10 тысяч рублей.
В торговом комплексе сработала сигнализация, на место приехали росгвардейцы и задержали подростка. Отмечается, что ранее школьник был задержан за угон отечественного автомобиля.