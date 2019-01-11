Новогодние праздники прошли без перебоев в энергоснабжении благодаря учениям энергетиков

За все время новогодних каникул, с 30 декабря по 8 января, на территории обслуживания «Красноярскэнерго» (филиал ПАО «МРСК Сибири») не было зафиксировано серьезных перебоев в энергоснабжении.



Как сообщили в пресс-службе компании, отдельные неполадки оперативно устранялись специалистами, а их число сократилось на 53% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Добиться таких результатов удалось благодаря усилению контроля за работой электросетевого комплекса. Все каникулы на рабочих местах находились ответственные руководители предприятия, специалисты технического блока, диспетчеры, бригады электромонтеров. В любой момент были готовы к выезду 50 оперативно-выездных, оперативно-ремонтных и аварийно-восстановительных бригад – это 463 специалиста и 136 единиц техники. Также в каждом подразделении филиала в состоянии готовности находились передвижные дизель-генераторные установки.

Кроме того, в преддверии Нового года и Рождества специалисты провели внеочередные осмотры энергообъектов и, что очень значимо, завершили все плановые ремонтные работы.

Не менее важный вклад в улучшение показателей внесли масштабные учения энергетиков, проходившие в Красноярске с 22 ноября по 22 декабря. Напомним, в этом мероприятии приняли участие 819 человек и 281 единица техники. Были задействованы не только красноярские специалисты, но и представители еще четырех компаний, входящих в группу «Россети»: Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК), Томской распределительной компании (ТРК), МРСК Урала и Тюменьэнерго. За месяц был выполнен трехлетний план работы: заменены 28 участков кабельной линии электропередачи, отремонтировано 48 мест повреждений на кабельных линиях напряжением 0,4-10 киловольт (кВ), оборудование восьми подстанций 35-110 кВ и еще 32 трансформаторных и распределительных пунктов. Кроме того, участники учений провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, а также испытание и телевизионное обследование оборудования подстанций, заменили старые трансформаторы на новые и старые выключатели — на современные элегазовые аналоги.

Проведение учений курировалось на самом высоком уровне. Так, в торжественной церемонии открытия принимал участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, а закрывал их министр энергетики России Александр Новак.

Проведенные работы позволили не только без перебоев пройти период новогодних каникул, но также обеспечить надежное энергоснабжение спортивных и инфраструктурных объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019. Эти же обновленные сети будут служить Красноярску еще долгие годы.