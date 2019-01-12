Разборки с охраной и бойкот Универсиады: чем закончился протест против мусорной реформы в здании мэрии

Posted 12 января 2019, 13:09
Published 12 января 2019, 13:09
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
Группа активистов провела десятичасовую протестную акцию в администрации Красноярска. Они пришли на встречу с мэром 11 января в 16:00 с требованием отложить мусорную реформу, а покинули здание около 2:00.
Одна из участниц, общественница Ольга Суворова, рассказала «ПМ», чем закончился протест, и что они намерены делать дальше.
Суворова пояснила, что они сообщили о своем намерении встретиться с главой города за несколько дней — написали онлайн-обращение. По словам общественницы, о переносе или невозможности проведения встречи им ничего не сообщили, поэтому группа активистов пришла в запланированное время, однако поговорить с мэром не удалось.
Участники акции хотели обсудить два вопроса — отсрочка мусорной реформы на год, «так как сейчас нет никакой инфраструктуры и логистики, зато появились новые тарифы». Второе, за что ранее выступали активисты, но уже оказалось не актуально — уравнивание тарифа за вывоз мусора для всех жителей города (изначально жители правого берега, а также частного сектора должны были платить больше; вчера стало известно, что министерство тарифов уравняло плату для всех).
По рассказу Суворовой, несколько активистов были готовы остаться ночевать, но около часу ночи в холл здания мэрии, где они располагались, пришел один из сотрудников мэрии — представился руководителем управления делами, и вместе с ним около 20 сотрудников ЧОП «Тамерлан».
Суворова рассказывает, что к тому моменту двери в здании уже были закрыты, и они не смогли бы уйти добровольно. Она заявляет, что стало понятно, что «готовится некая провокация», после чего активистам пришлось вызвать полицию (сотрудники полиции присутствовали на месте в самом начале акции), в сопровождении которых они покинули мэрию поздней ночью. Суворова пояснила, что до приезда полиции присутствующие на месте охранники не пускали их в туалет, снимали всё на телефон и якобы «угрожали использовать» это против них.
Активистка настаивает, что отложить мусорную реформу в городе в силах мэра (в нескольких городах и регионах реформа отложена, но отсрочкой в основном занимается местное правительство, в частности губернатор). За реализацию реформы у нас отвечает краевая власть — министерство экологии Красноярского края, утверждением платы за вывоз мусора занималось министерство тарифов края.
По итогам десятичасовой акции активисты решили далее посетить 17 января заседание горсовета и обсудить мусорную реформу с городскими депутатами, потребовать отставки мэра, в противном случае подготовить обращение «к международному сообществу с просьбой бойкотировать Универсиаду», во время самих игр устроить несколько протестных мероприятий, а также присоединиться к всероссийской акции экологического протеста, которая анонсирована на 3 февраля.
Ранее мэр Сергей Еремин признавал злободневность проблемы с вывозом мусора и сообщал, что для ее решения подключились муниципальные предприятия, с которыми региональные операторы заключают договоры. За более подробным комментарием администрации города «ПМ» обратится в понедельник.