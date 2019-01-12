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Posted 12 января 2019, 13:09

Published 12 января 2019, 13:09

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Разборки с охраной и бойкот Универсиады: чем закончился протест против мусорной реформы в здании мэрии

12 января 2019, 13:09

Группа активистов провела десятичасовую протестную акцию в администрации Красноярска. Они пришли на встречу с мэром 11 января в 16:00 с требованием отложить мусорную реформу, а покинули здание около 2:00. 

Одна из участниц, общественница Ольга Суворова, рассказала «ПМ», чем закончился протест, и что они намерены делать дальше. 

Суворова пояснила, что они сообщили о своем намерении встретиться с главой города за несколько дней — написали онлайн-обращение. По словам общественницы, о переносе или невозможности проведения встречи им ничего не сообщили, поэтому группа активистов пришла в запланированное время, однако поговорить с мэром не удалось. 

Участники акции хотели обсудить два вопроса — отсрочка мусорной реформы на год, «так как сейчас нет никакой инфраструктуры и логистики, зато появились новые тарифы». Второе, за что ранее выступали активисты, но уже оказалось не актуально — уравнивание тарифа за вывоз мусора для всех жителей города (изначально жители правого берега, а также частного сектора должны были платить больше; вчера стало известно, что министерство тарифов уравняло плату для всех).

По рассказу Суворовой, несколько активистов были готовы остаться ночевать, но около часу ночи в холл здания мэрии, где они располагались, пришел один из сотрудников мэрии — представился руководителем управления делами, и вместе с ним около 20 сотрудников ЧОП «Тамерлан». 

Суворова рассказывает, что к тому моменту двери в здании уже были закрыты, и они не смогли бы уйти добровольно. Она заявляет, что стало понятно, что «готовится некая провокация», после чего активистам пришлось вызвать полицию (сотрудники полиции присутствовали на месте в самом начале акции), в сопровождении которых они покинули мэрию поздней ночью. Суворова пояснила, что до приезда полиции присутствующие на месте охранники не пускали их в туалет, снимали всё на телефон и якобы «угрожали использовать» это против них. 

Активистка настаивает, что отложить мусорную реформу в городе в силах мэра (в нескольких городах и регионах реформа отложена, но отсрочкой в основном занимается местное правительство, в частности губернатор). За реализацию реформы у нас отвечает краевая власть — министерство экологии Красноярского края, утверждением платы за вывоз мусора занималось министерство тарифов края. 

По итогам десятичасовой акции активисты решили далее посетить 17 января заседание горсовета и обсудить мусорную реформу с городскими депутатами, потребовать отставки мэра, в противном случае подготовить обращение «к международному сообществу с просьбой бойкотировать Универсиаду», во время самих игр устроить несколько протестных мероприятий, а также присоединиться к всероссийской акции экологического протеста, которая анонсирована на 3 февраля. 

Ранее мэр Сергей Еремин признавал злободневность проблемы с вывозом мусора и сообщал, что для ее решения подключились муниципальные предприятия, с которыми региональные операторы заключают договоры. За более подробным комментарием администрации города «ПМ» обратится в понедельник. 

  • С 1 января 2019 года в России заработала мусорная реформа, отходами теперь занимаются региональные операторы. 
  • Реформа предполагает, что операторы будут перевозить мусор, обрабатывать и обезвреживать его, а также обеспечивать правильное захоронение отходов. Основную критику вызывают отсутствие необходимой инфраструктуры, непродуманная логистика и вместе с тем подорожание услуги для населения. 
  • Оплата за вывоз мусора теперь не входит в состав платы за содержание жилого помещения, ее вывели в отдельную коммунальную услугу. Плата рассчитывается не по площади жилья, а исходя из количества прописанных жильцов помещения. 
  • Региональными операторами в Красноярске стали «Красноярская рециклинговая компания» на левом берегу и «Росттех» на правом. 
  • Согласно первым утвержденным тарифам, в Красноярске жители многоквартирных домов на левобережье должны были платить 79,74 руб. с человека, а живущие в частном секторе — 125,31 руб. Жильцы многоквартирных домов на правом берегу должны были платить 87,51 руб., а в частном секторе — 137,5 рублей. Сейчас тариф для всех жителей города уравняли — 79,74 руб. с каждого прописанного. 
  • С момента запуска реформы, во время новогодних каникул, красноярцы в соцсетях активно жаловались на переполненные мусорные площадки в своих дворах. В «Красноярской рециклинговой компании» (левобережный оператор) тогда, отвечая на критику, заявили, что перешли на усиленный режим работы и задействовали дополнительную технику, но проблемы с вывозом мусора осложнялись якобы тем, что не все УК вовремя заключили с ней договоры. 
  • Ольга Суворова руководила региональной общественной организацией по защите прав и интересов граждан, проживающих в общежитиях, под названием «Общаги» и кризисным центром для жертв домашнего и сексуального насилия «Страна ОЗ». В 2017 году из-за выселения последнего из муниципального здания она заблокировала сотрудника мэрии в кабинете. 
#Алёна Аракчеева#Общество#Новости
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