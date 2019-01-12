Разборки с охраной и бойкот Универсиады: чем закончился протест против мусорной реформы в здании мэрии

Суворова рассказывает, что к тому моменту двери в здании уже были закрыты, и они не смогли бы уйти добровольно. Она заявляет, что стало понятно, что «готовится некая провокация», после чего активистам пришлось вызвать полицию (сотрудники полиции присутствовали на месте в самом начале акции), в сопровождении которых они покинули мэрию поздней ночью. Суворова пояснила, что до приезда полиции присутствующие на месте охранники не пускали их в туалет, снимали всё на телефон и якобы «угрожали использовать» это против них.