Владельцы прииска, где погибли рабочие, подали в суд на Росприроднадзор. Им запретили загрязнять реку

«Сисим» требует признать предписание недействительным. Компания ссылается на то, что дело о невыполнении этого предписания было прекращено из-за отсутствия состава нарушения, а в постановлении о прекращении производства якобы указано, что в Сейбе не найдено превышений по концентрации меди.