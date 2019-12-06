Владельцы прииска, где погибли рабочие, подали в суд на Росприроднадзор. Им запретили загрязнять реку

Posted 6 декабря 2019, 12:55
Published 6 декабря 2019, 12:55
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
Компания «Сисим», на чьем прииске погибли рабочие, обратилась в суд с требованием признать недействительным предписание Росприроднадзора — ведомство ранее обнаружило превышение вредных веществ реке Сейба, на которой работал прииск.
С иском представители компании обратились в краевой арбитражный суд. Как следует из искового заявления, Росприроднадзор провел внеплановую проверку прииска и нашел в реке превышение по взвешенным веществам, железу и меди. Ведомство выдало предписание о «недопущении влияния на состояние водного объекта», то есть запретили прииску загрязнять реку.
«Сисим» требует признать предписание недействительным. Компания ссылается на то, что дело о невыполнении этого предписания было прекращено из-за отсутствия состава нарушения, а в постановлении о прекращении производства якобы указано, что в Сейбе не найдено превышений по концентрации меди.
Суд вынесет решение о принятии иска в производство в течение пяти дней.