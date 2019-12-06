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Posted 6 декабря 2019, 12:55

Published 6 декабря 2019, 12:55

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

Владельцы прииска, где погибли рабочие, подали в суд на Росприроднадзор. Им запретили загрязнять реку

6 декабря 2019, 12:55

Компания «Сисим», на чьем прииске погибли рабочие, обратилась в суд с требованием признать недействительным предписание Росприроднадзора — ведомство ранее обнаружило превышение вредных веществ реке Сейба, на которой работал прииск.

С иском представители компании обратились в краевой арбитражный суд. Как следует из искового заявления, Росприроднадзор провел внеплановую проверку прииска и нашел в реке превышение по взвешенным веществам, железу и меди. Ведомство выдало предписание о «недопущении влияния на состояние водного объекта», то есть запретили прииску загрязнять реку.

«Сисим» требует признать предписание недействительным. Компания ссылается на то, что дело о невыполнении этого предписания было прекращено из-за отсутствия состава нарушения, а в постановлении о прекращении производства якобы указано, что в Сейбе не найдено превышений по концентрации меди. 

Суд вынесет решение о принятии иска в производство в течение пяти дней. 

  • 19 октября на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Погибли 17 рабочих, десятки человек пострадали, еще трое считаются пропавшими без вести. В пресс-службе МЧС «Проспекту Мира» уточнили, что активных поисков ведомство сейчас не ведет из-за погодных условий.
  • Следственный комитет сообщал, во время ЧП разрушился каскад из пяти дамб — они были возведены незаконно без разрешительных документов. 
  • После прорыва в воде Росприроднадзор нашел превышение меди, цинка и взвешенных частиц — от 7 до 225 раз. При этом превышений по содержанию нефтепродуктов и ртути, как указывалось в документах, выявлено не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения водных ресурсов.
  • Блогер-рыбак Андрей Спиридонов обнаружил большое количество мусора и маслянистые пятна на поверхности Енисея в 200 километрах от места прорыва дамбы.
#Происшествия#Новости
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