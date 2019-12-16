В Красноярский край пришли 40-градусные морозы

Posted 16 декабря 2019, 02:53
Published 16 декабря 2019, 02:53
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
В Красноярском крае похолодало до -40, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.
Сегодня ночью, 16 декабря, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района местами было -35.. -40. На севере центральных районов столбик термометра опустился до -30.. -33.
Сегодня днем в Красноярске обещают -10.. -12. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с. На дорогах гололедица.