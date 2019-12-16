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Posted 16 декабря 2019, 02:53

Published 16 декабря 2019, 02:53

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

В Красноярский край пришли 40-градусные морозы

16 декабря 2019, 02:53

В Красноярском крае похолодало до -40, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

Сегодня ночью, 16 декабря, на юге Таймырского Долгано-Ненецкого района местами было -35.. -40. На севере центральных районов столбик термометра опустился до -30.. -33.  

Сегодня днем в Красноярске обещают  -10.. -12. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с. На дорогах гололедица.

  • Здесь вы можете прочитать о погоде на эту неделю, здесь — на декабрь, а здесь — как выжить в морозы и как понять, что вы получили обморожение.
#Новости#Погода
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