Активист проверил воздух в гаражном массиве промзоны: куча неучтенных загрязнителей и настоящее экологическое бедствие

Привет! Это снова Николай Дергачев и его измерения воздуха в самых подозрительных с экологической точки зрения местах Красноярска. И сегодня у нас чрезвычайно интересное место.

Гаражные массивы в черте города — настоящий рай для либертарианца и ад для эколога. Днем и ночью здесь кипит насыщенная экономическая жизнь, слабо регулируемая законами и правилами. Ремонтные боксы, шиномонтажки, цеха по покраске и перекраске автомобиля, какие-то мини-заводы, чересчур вонючие, чтобы держать их дома. И все это дымит, чадит и испускает газы.

Отдельный вопрос с утилизацией мусора — хлама тут появляется много, а на вывоз денег жалко. Чаще всего мусор сжигают тут же, в печах. И если в той же Николаевке жгут хотя бы уголь, то здесь палят все, вплоть до покрышек.

Такие кооперативы есть во всех районах города, но мы остановили свой выбор на том, что на Металлургов, в самом сердце красноярской промзоны.

Пахнет здесь так, что хоть респиратор надевай. Чтобы узнать происхождение всего спектра здешних ароматов, нужен газоанализатор, но его у нас нет. А есть два датчика — IQAir AirVisual Pro и Xiaomi MI PM2.5 Detector, Так что просто замерим количество взвешенных в воздухе частиц.

205 на AirVisual и фиолетовое лицо умирающего человека. Xiaomi тоже показывает критические 172.