Активист проверил воздух в гаражном массиве промзоны: куча неучтенных загрязнителей и настоящее экологическое бедствие
12 октября 2020, 11:24
Привет! Это снова Николай Дергачев и его измерения воздуха в самых подозрительных с экологической точки зрения местах Красноярска. И сегодня у нас чрезвычайно интересное место.
Привет! Это снова Николай Дергачев и его измерения воздуха в самых подозрительных с экологической точки зрения местах Красноярска. И сегодня у нас чрезвычайно интересное место.
Гаражные массивы в черте города — настоящий рай для либертарианца и ад для эколога. Днем и ночью здесь кипит насыщенная экономическая жизнь, слабо регулируемая законами и правилами. Ремонтные боксы, шиномонтажки, цеха по покраске и перекраске автомобиля, какие-то мини-заводы, чересчур вонючие, чтобы держать их дома. И все это дымит, чадит и испускает газы.
Предыдущие замеры: Котельная ЭВРЗ, Николаевка, Цементный завод, ТЭЦ-1
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