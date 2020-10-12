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Posted 12 октября 2020, 11:24

Published 12 октября 2020, 11:24

Modified 12 февраля, 06:49

Updated 12 февраля, 06:49

Активист проверил воздух в гаражном массиве промзоны: куча неучтенных загрязнителей и настоящее экологическое бедствие

12 октября 2020, 11:24
Привет! Это снова Николай Дергачев и его измерения воздуха в самых подозрительных с экологической точки зрения местах Красноярска. И сегодня у нас чрезвычайно интересное место.

Привет! Это снова Николай Дергачев и его измерения воздуха в самых подозрительных с экологической точки зрения местах Красноярска. И сегодня у нас чрезвычайно интересное место.

Гаражные массивы в черте города — настоящий рай для либертарианца и ад для эколога. Днем и ночью здесь кипит насыщенная экономическая жизнь, слабо регулируемая законами и правилами. Ремонтные боксы, шиномонтажки, цеха по покраске и перекраске автомобиля, какие-то мини-заводы, чересчур вонючие, чтобы держать их дома. И все это дымит, чадит и испускает газы.

  • Предыдущие замеры: Котельная ЭВРЗ, Николаевка, Цементный завод, ТЭЦ-1

Отдельный вопрос с утилизацией мусора — хлама тут появляется много, а на вывоз денег жалко. Чаще всего мусор сжигают тут же, в печах. И если в той же Николаевке жгут хотя бы уголь, то здесь палят все, вплоть до покрышек.

Такие кооперативы есть во всех районах города, но мы остановили свой выбор на том, что на Металлургов, в самом сердце красноярской промзоны.

Пахнет здесь так, что хоть респиратор надевай. Чтобы узнать происхождение всего спектра здешних ароматов, нужен газоанализатор, но его у нас нет. А есть два датчика — IQAir AirVisual Pro и Xiaomi MI PM2.5 Detector, Так что просто замерим количество взвешенных в воздухе частиц.

205 на AirVisual и фиолетовое лицо умирающего человека. Xiaomi тоже показывает критические 172.

Откуда такие показатели? А непонятно. Рядом находится КрАЗ, недалеко ТЭЦ-3, а между ними — куча полулегальных производств, асфальтовых заводиков и прочей неучтенки, которая невозбранно дымит под прикрытием крупных источников выбросов. Знаю по опыту, что у предприятий в промзоне нелегальное сжигание мусора — отдельная статья доходов.

И заметьте, мерили мы еще не в самое холодное время. Зимой, когда обитатели шиномонтажек тоже начнут топить свои буржуйки на полную, дышать здесь будет еще труднее.

Однако я далек от того, чтобы всю ответственность за происходящий здесь кошмар свалить на мелкий бизнес. Людям надо как-то переживать морозы: зима долгая, климат тяжелый, а альтернативных источников отопления не предусмотрено.

Я много общался с «гаражными предпринимателями» в Красноярске. Поверьте, их совсем не хочется самим дышать этим воздухом и топить печь старыми диванами. Но других вариантов нет. Конечно, не учтенные шиномонтажки надо штрафовать, но действовать тут надо не только кнутом, но и пряником. Очень легко задавить бизнес, и так сегодня находящийся не в лучшем состоянии благодаря коронавирусу. Сложнее сделать так, чтобы и бизнес сохранить, и давление на экологию снизить.

Необходимо разработать льготные тарифы на электричество для малого бизнеса, подведи сюда тепло от крупных источников генераций. Отдельный вопрос — мусор. Как человек, который плотно занимался этими вопросами в Канске, знаю, что сегодня избавляться от отходов законным путем для малого бизнеса слишком дорого. Цена в 4500 рублей за кубометр на полигоне для многих слишком велика.

Между тем, для многих европейских стран мусор — источник дохода. Швеция, например вообще закупает мусор в других странах, сортирует его и перерабатывая получает множество ценных ресурсов. Необходимо уже сегодня принять меры для того, чтобы сделать вывоз и переработку отходов доступней для бизнеса.

Впрочем, это уже немного другая тема. Тут мы про воздух — а разобраться с ним в промзоне можно только после детального учета всех источников выбросов. Впереди еще замеры у КрАЗа и вдоль крупных автомобильных магистралей.

#Город#Экология
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