Афиша Красноярска — чем заняться в выходные 21–22 августа. Ярмарки, гитары и вулкан-кинотеатр

Posted 20 августа 2021, 03:00
Published 20 августа 2021, 03:00
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Лето потихоньку идет к концу, события скоро переместятся в помещения, но пока — догуливаем. Сегодня подобрали для вас события, большинство из которых происходит на свежем воздухе.
20 августа откроется «Юкка-парк». Заработать он должен был еще в начале месяца, но ковид, то-се, в итоге все начнется в пятницу. В парке будет работать вулкан-кинотеатр с документалками про динозавров, и будут стоять пушистые от растений фигуры. Расположена вся эта радость на Алексеева, 54а.
Полюбившийся некоторым «Арт-берег» рядом Коммунальным мостом на левобережной набережной потихоньку сворачивает летнюю активность, но пара мероприятий все-таки осталась. 22 августа сюда стекутся музыканты с гитарами, чтобы принять участие в фестивале «Теория струн». Начало в 18:00, денег за вход традиционно не берут.
21 августа в 10:00 можно сходить на экскурсию «Удачные истории». 700 рублей все удовольствие. Расскажут про жизнь Академа, прогуляют на «Красивый берег», заведут в «Гремячую гриву» и покажут храмы. Красивые. Записаться можно по телефону 295–66–22.
Любителям книг стоит в воскресенье зайти на «Каменку». Здесь в парке с 17:00 будут бесплатно раздавать книги, играть в книжный квиз и настольные игры и слушать поэтов под музыку. Последнего, благодаря величине парка, можно при желании избежать.
В субботу в МВДЦ «Сибирь» с 10:00 до 19:00 будет идти, а точнее течь, фестиваль крафтовых напитков. Ну как напитков — пива. На тот же предмет будут лекции, экспозиции, а главное — дегустации. Ну и коллективы споют и спляшут. За билет возьмут 1 000–1 200 рублей.
В ту же субботу в парке «Окраинка» на Тимошенкова, 87а с 17:00 до 19:00 ярмарка «А-ля колхоз». Будет примерно то, что вы подумали, но организаторы обещают стога сена для фотосессий. Тут вход бесплатный.
Сегодня в кинодворике «Дома кино» на Мира, 88 будут показывать «Шоссе в никуда», сами знаете кого. Билет — 500 рублей, начало в 22:00.
В самом «Доме кино» с 19 августа идет фестиваль фантастического кино BEST SCI-FI 2021. Покажут много фильмов, 99% из которых вы, скорее всего, не видели. Все на языке оригинала (а это много разных языков), но с субтитрами. Цена — от 100 до 180 рублей в зависимости от времени сеанса.
А в воскресенье в «Синема Парке» в 16:00 за 510 рублей покажут «Небесный замок Лапута» Миядзаки. Причем не простой, а отреставрированный. Надеемся, фасад замка не обшили сайдингом.
Ну и наконец, главная премьера коммерческого кино на неделе — «Охотник за разумом. Схватка». Фильм про знаменитого маньяка Теда Банди, снятый на основе рассказов самого Банди. Роль маньяка исполнил Элайджа Вуд.
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