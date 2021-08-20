prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2021, 03:00

Published 20 августа 2021, 03:00

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Афиша Красноярска — чем заняться в выходные 21–22 августа. Ярмарки, гитары и вулкан-кинотеатр

20 августа 2021, 03:00
Лето потихоньку идет к концу, события скоро переместятся в помещения, но пока — догуливаем. Сегодня подобрали для вас события, большинство из которых происходит на свежем воздухе.

Лето потихоньку идет к концу, события скоро переместятся в помещения, но пока — догуливаем. Сегодня подобрали для вас события, большинство из которых происходит на свежем воздухе.

События и концерты

20 августа откроется «Юкка-парк». Заработать он должен был еще в начале месяца, но ковид, то-се, в итоге все начнется в пятницу. В парке будет работать вулкан-кинотеатр с документалками про динозавров, и будут стоять пушистые от растений фигуры. Расположена вся эта радость на Алексеева, 54а.

Полюбившийся некоторым «Арт-берег» рядом Коммунальным мостом на левобережной набережной потихоньку сворачивает летнюю активность, но пара мероприятий все-таки осталась. 22 августа сюда стекутся музыканты с гитарами, чтобы принять участие в фестивале «Теория струн». Начало в 18:00, денег за вход традиционно не берут.

21 августа в 10:00 можно сходить на экскурсию «Удачные истории». 700 рублей все удовольствие. Расскажут про жизнь Академа, прогуляют на «Красивый берег», заведут в «Гремячую гриву» и покажут храмы. Красивые. Записаться можно по телефону 295–66–22.

Ярмарки и похожее

Любителям книг стоит в воскресенье зайти на «Каменку». Здесь в парке с 17:00 будут бесплатно раздавать книги, играть в книжный квиз и настольные игры и слушать поэтов под музыку. Последнего, благодаря величине парка, можно при желании избежать.

В субботу в МВДЦ «Сибирь» с 10:00 до 19:00 будет идти, а точнее течь, фестиваль крафтовых напитков. Ну как напитков — пива. На тот же предмет будут лекции, экспозиции, а главное — дегустации. Ну и коллективы споют и спляшут. За билет возьмут 1 000–1 200 рублей.

В ту же субботу в парке «Окраинка» на Тимошенкова, 87а с 17:00 до 19:00 ярмарка «А-ля колхоз». Будет примерно то, что вы подумали, но организаторы обещают стога сена для фотосессий. Тут вход бесплатный.

Кино

Сегодня в кинодворике «Дома кино» на Мира, 88 будут показывать «Шоссе в никуда», сами знаете кого. Билет — 500 рублей, начало в 22:00.

В самом «Доме кино» с 19 августа идет фестиваль фантастического кино BEST SCI-FI 2021. Покажут много фильмов, 99% из которых вы, скорее всего, не видели. Все на языке оригинала (а это много разных языков), но с субтитрами. Цена — от 100 до 180 рублей в зависимости от времени сеанса.

А в воскресенье в «Синема Парке» в 16:00 за 510 рублей покажут «Небесный замок Лапута» Миядзаки. Причем не простой, а отреставрированный. Надеемся, фасад замка не обшили сайдингом.

Ну и наконец, главная премьера коммерческого кино на неделе — «Охотник за разумом. Схватка». Фильм про знаменитого маньяка Теда Банди, снятый на основе рассказов самого Банди. Роль маньяка исполнил Элайджа Вуд.

Сериалы

Девять совсем незнакомых людей

Николь Кидман играет русского коуча, которая тиранит девять своих клиентов психологическими экспериментами. Сериал снимала команда «Большой маленькой лжи».

Чепелуэйт

Сонный городок, мрачный дом, отставной капитан и начинающая писательница. Думается, понятно, что это экранизация Стивена Кинга. А точнее, его рассказа «Поселение Иерусалим». В главной роли сам Эдриан Броуди.

Ютуб

Шихман взяла интервью у Горбачевой.

#Василий Прокушев#Развлечения#Гиды#Афиша
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика