Афиша Красноярска — чем заняться в выходные 21–22 августа. Ярмарки, гитары и вулкан-кинотеатр

В самом «Доме кино» с 19 августа идет фестиваль фантастического кино BEST SCI-FI 2021. Покажут много фильмов, 99% из которых вы, скорее всего, не видели. Все на языке оригинала (а это много разных языков), но с субтитрами. Цена — от 100 до 180 рублей в зависимости от времени сеанса.