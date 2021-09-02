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Posted 2 сентября 2021, 01:20

Published 2 сентября 2021, 01:20

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярске водитель без прав перевернулся на машине «Продюсер Brazzers»

2 сентября 2021, 01:20

Вечером 1 сентября возле ТРЦ «Планета» произошло ДТП — там перевернулся автомобиль Honda Fit. 

Видео и фото аварии появились в паблике «ЧП Красноярск». На них можно увидеть, что на машине есть надпись «Продюсер Brazzers» (Brazzers — крупный порносайт). 

В ГИБДД «Проспекту Мира» рассказали, что водитель «Хонды» наехал на едущий впереди Ford Explorer, из-за чего обе машины врезались в Volkswagen Polo из соседнего потока. «Хонда» из-за столкновения перевернулась. В происшествии никто не пострадал. 

Водителю «Хонды», по данным ГИБДД, 19 лет, он никогда не проходил обучение в автошколе и не получал прав. В ведомстве уточняют, что «Продюсер Brazzers» точно понесет ответственность за езду без прав и отсутствие ОСАГО, другие обстоятельства аварии сейчас проверяются.

#Новости#ДТП
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