В Красноярске водитель без прав перевернулся на машине «Продюсер Brazzers»

Posted 2 сентября 2021, 01:20
Published 2 сентября 2021, 01:20
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Вечером 1 сентября возле ТРЦ «Планета» произошло ДТП — там перевернулся автомобиль Honda Fit.
Видео и фото аварии появились в паблике «ЧП Красноярск». На них можно увидеть, что на машине есть надпись «Продюсер Brazzers» (Brazzers — крупный порносайт).
В ГИБДД «Проспекту Мира» рассказали, что водитель «Хонды» наехал на едущий впереди Ford Explorer, из-за чего обе машины врезались в Volkswagen Polo из соседнего потока. «Хонда» из-за столкновения перевернулась. В происшествии никто не пострадал.
Водителю «Хонды», по данным ГИБДД, 19 лет, он никогда не проходил обучение в автошколе и не получал прав. В ведомстве уточняют, что «Продюсер Brazzers» точно понесет ответственность за езду без прав и отсутствие ОСАГО, другие обстоятельства аварии сейчас проверяются.