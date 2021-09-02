В Красноярске водитель без прав перевернулся на машине «Продюсер Brazzers»

Водителю «Хонды», по данным ГИБДД, 19 лет, он никогда не проходил обучение в автошколе и не получал прав. В ведомстве уточняют, что «Продюсер Brazzers» точно понесет ответственность за езду без прав и отсутствие ОСАГО, другие обстоятельства аварии сейчас проверяются.