prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2021, 09:23

Published 13 сентября 2021, 09:23

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Жительница Норильска разбила машину после измены мужа

13 сентября 2021, 09:23

В Норильске женщина разбила автомобиль. Очевидец снял видео и сообщил, что это произошло у дома на Бауманской.

По словам автора видео, женщина приехала в момент измены мужа и затем начала громить машину. Кому принадлежит авто, не совсем понятно. Автор написал, что женщина «работает на двух работах, а муж сидит дома и изменяет в открытую».

В полиции «Проспекту Мира» сообщили, что заявление об этом инциденте к ним не поступало.

#Егор Валинуров#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика