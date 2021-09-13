Жительница Норильска разбила машину после измены мужа

Posted 13 сентября 2021, 09:23
Published 13 сентября 2021, 09:23
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
В Норильске женщина разбила автомобиль. Очевидец снял видео и сообщил, что это произошло у дома на Бауманской.
По словам автора видео, женщина приехала в момент измены мужа и затем начала громить машину. Кому принадлежит авто, не совсем понятно. Автор написал, что женщина «работает на двух работах, а муж сидит дома и изменяет в открытую».
В полиции «Проспекту Мира» сообщили, что заявление об этом инциденте к ним не поступало.