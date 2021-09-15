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Posted 15 сентября 2021, 07:29

Published 15 сентября 2021, 07:29

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Под Красноярском продают дом «с жильцами»

15 сентября 2021, 07:29

На сайте «Финансист» появилось объявление о продаже двухэтажного дома в деревне Минино. В тексте указано, что в коттедже продолжают жить бывшие собственники.

В объявлении говорится, что сейчас дом принадлежит банку «Открытие», а жильцов готовятся выселить.

В банке «Проспекту Мира» ответили, что имущество «с жильцами» могут продавать, когда собственники задолжали банку. Инициировать выселение бывших хозяев может как сам банк, так и новые владельцы.

В банке уточнили, что в случае с домом в Минино жильцов выселяют с марта 2021 года по решению суда. Представитель банка сказал, что в июле направлял запрос приставам и полиции о процедуре выселения и снятии жильцов с регистрационного учета, но ответа не получил.

  • В 2019 году в Красноярском крае продавали село с домами, в которых живут люди.
#Анна Комарова#Деньги#Новости
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