Под Красноярском продают дом «с жильцами»

Posted 15 сентября 2021, 07:29
Published 15 сентября 2021, 07:29
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
На сайте «Финансист» появилось объявление о продаже двухэтажного дома в деревне Минино. В тексте указано, что в коттедже продолжают жить бывшие собственники.
В банке «Проспекту Мира» ответили, что имущество «с жильцами» могут продавать, когда собственники задолжали банку. Инициировать выселение бывших хозяев может как сам банк, так и новые владельцы.
В банке уточнили, что в случае с домом в Минино жильцов выселяют с марта 2021 года по решению суда. Представитель банка сказал, что в июле направлял запрос приставам и полиции о процедуре выселения и снятии жильцов с регистрационного учета, но ответа не получил.