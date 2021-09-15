Под Красноярском продают дом «с жильцами»

В банке уточнили, что в случае с домом в Минино жильцов выселяют с марта 2021 года по решению суда. Представитель банка сказал, что в июле направлял запрос приставам и полиции о процедуре выселения и снятии жильцов с регистрационного учета, но ответа не получил.

