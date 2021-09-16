В Красноярске засыпало землей рабочих, один погиб

Posted 16 сентября 2021, 13:25
Published 16 сентября 2021, 13:25
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
На Северном шоссе засыпало землей двоих рабочих, один человек погиб.
Как сообщили в краевом управлении МЧС, это произошло около 19:12 в районе 6 километра шоссе. Двое мужчин рыли траншею для водопровода глубиной 4 метра.
На место прибыли спасатели и к 19:40 извлекли мужчин из траншеи. Один из них скончался в машине скорой помощи.
На месте работали 31 человек и пять единиц техники.