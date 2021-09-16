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Posted 16 сентября 2021, 13:25

Published 16 сентября 2021, 13:25

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

В Красноярске засыпало землей рабочих, один погиб

16 сентября 2021, 13:25

На Северном шоссе засыпало землей двоих рабочих, один человек погиб.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, это произошло около 19:12 в районе 6 километра шоссе. Двое мужчин рыли траншею для водопровода глубиной 4 метра. 

На место прибыли спасатели и к 19:40 извлекли мужчин из траншеи. Один из них скончался в машине скорой помощи.

На месте работали 31 человек и пять единиц техники. 

фото: МЧС России
фото: МЧС России
#Марина Кирюнина#Происшествия#Новости
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