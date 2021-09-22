Красноярка выжила после того, как бывший парень несколько раз ударил ее ножом

В краевом СК сообщили, что пара рассталась в феврале 2021 года. Но вечером 18 сентября 22-летний молодой человек был в гостях у 21-летней девушки и говорил с ней о возобновлении отношений. Девушка сказала, что больше не хочется встречаться, после чего началась ссора.