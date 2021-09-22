Красноярка выжила после того, как бывший парень несколько раз ударил ее ножом

Posted 22 сентября 2021, 07:16
Published 22 сентября 2021, 07:16
Modified 29 мая 2023, 10:32
Updated 29 мая 2023, 10:32
Жительница Красноярска выжила после того, как бывший парень ранил ее ножом.
В краевом СК сообщили, что пара рассталась в феврале 2021 года. Но вечером 18 сентября 22-летний молодой человек был в гостях у 21-летней девушки и говорил с ней о возобновлении отношений. Девушка сказала, что больше не хочется встречаться, после чего началась ссора.
По версии следствия, во время конфликта парень несколько раз ранил девушку ножом в область шеи. В это время в соседней комнате квартиры находились подруги девушки, которые прибежали на крики. Пострадавшей быстро оказали медицинскую помощь, и она осталась жива.
Молодого человека арестовали. В ближайшее время ему предъявят обвинение в покушении на убийство.