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Posted 22 сентября 2021, 07:16

Published 22 сентября 2021, 07:16

Modified 29 мая 2023, 10:32

Updated 29 мая 2023, 10:32

Красноярка выжила после того, как бывший парень несколько раз ударил ее ножом

22 сентября 2021, 07:16

Жительница Красноярска выжила после того, как бывший парень ранил ее ножом.

В краевом СК сообщили, что пара рассталась в феврале 2021 года. Но вечером 18 сентября 22-летний молодой человек был в гостях у 21-летней девушки и говорил с ней о возобновлении отношений. Девушка сказала, что больше не хочется встречаться, после чего началась ссора.

По версии следствия, во время конфликта парень несколько раз ранил девушку ножом в область шеи. В это время в соседней комнате квартиры находились подруги девушки, которые прибежали на крики. Пострадавшей быстро оказали медицинскую помощь, и она осталась жива.

Молодого человека арестовали. В ближайшее время ему предъявят обвинение в покушении на убийство.

#Егор Валинуров#Происшествия#Новости
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