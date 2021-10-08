Красноярка продает свою девственность за миллион долларов

Posted 8 октября 2021, 07:56
Published 8 октября 2021, 07:56
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
19 девушек из Красноярска продают свою девственность на тематическом сайте. Одна из них просит миллион долларов.
Согласно анкете, одну из девушек зовут Вера, ей 22 года. Она пишет, что любит отдых и обожает экстрим. За продажу девственности девушка просит миллион долларов.
«Спокойная бываю, но редко. Найду приключения на ровном месте. Я очень общительный человек и найду, о чем поговорить с любым из людей, но мне необходимо, чтобы человек доверял и понимал меня, поддерживал».
На сайте можно найти еще 18 девушек из Красноярска. Самую меньшую сумму указала 21-летняя Елена — 10 тысяч долларов.
В списке есть 4 мужчины из Красноярска, которые готовы купить девственность, но предлагают они гораздо меньшие суммы. Кто-то пишет, что хочет начать отношения или построить семью, кого-то интересует именно покупка девственности. В основном мужчины предлагают заплатить от 1000 долларов.