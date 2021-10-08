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Posted 8 октября 2021, 07:56

Published 8 октября 2021, 07:56

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярка продает свою девственность за миллион долларов

8 октября 2021, 07:56

19 девушек из Красноярска продают свою девственность на тематическом сайте. Одна из них просит миллион долларов.

Согласно анкете, одну из девушек зовут Вера, ей 22 года. Она пишет, что любит отдых и обожает экстрим. За продажу девственности девушка просит миллион долларов.

«Спокойная бываю, но редко. Найду приключения на ровном месте. Я очень общительный человек и найду, о чем поговорить с любым из людей, но мне необходимо, чтобы человек доверял и понимал меня, поддерживал».

На сайте можно найти еще 18 девушек из Красноярска. Самую меньшую сумму указала 21-летняя Елена — 10 тысяч долларов.

В списке есть 4 мужчины из Красноярска, которые готовы купить девственность, но предлагают они гораздо меньшие суммы. Кто-то пишет, что хочет начать отношения или построить семью, кого-то интересует именно покупка девственности. В основном мужчины предлагают заплатить от 1000 долларов.

  • Ранее мы писали о 19-летней красноярке, которая оценила свою девственность в 5 миллионов долларов.
#Общество#Новости
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