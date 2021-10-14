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Posted 14 октября 2021, 02:00

Published 14 октября 2021, 02:00

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Красноярцам предложили новый формат обучения в школе

14 октября 2021, 02:00

В Красноярске появилась первая школа с гибридной формой обучения: онлайн + офлайн. В ней можно полностью пройти общеобразовательную программу обычной школы по индивидуальной образовательной траектории. Школа называется Умка-ZOOMKA. В ней могут учиться ребята из 5-11 классов, кто ценит самостоятельность и возможность выбирать.

«Многие до сих пор уверены, что получить среднее образование можно только за партой. Родители боятся, что дети не справятся без школы – не познают радости общения, не выучат про синус, да и вообще, ничему хорошему так и не научатся. О какой дисциплине и силе воле может идти речь, если делать только то, что нравится? Но десятки тысяч семей по всему миру доказывают обратное. Жизнь без школы существует! Более того, она интересна и разнообразна! Без школы дети находят друзей, придумывают свои проекты, участвуют в конкурсах, сдают аттестации и экзамены, поступают в институты, устраиваются на работу», — говорят в «Умке».
видео: Умка.

20 октября в 19:00 онлайн-школа проведет бесплатный вебинар для родителей, на котором расскажет, как работает такое обучение. Там можно будет задать вопросы семье, которая уже выбрала такой формат. Регистрация на вебинар здесь.

Задача школы – дать родителям и детям максимальную независимость и свободу. Для учеников доступны три пакета: «База» — только с изучением общеобразовательной программы, «Мой проект» — с сопровождением специального тьютора и «Онлайн+» — для тех, кто хочет комбинировать заочное и очное обучение.

#Видео#Новости#Образование
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