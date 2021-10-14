Красноярцам предложили новый формат обучения в школе

«Многие до сих пор уверены, что получить среднее образование можно только за партой. Родители боятся, что дети не справятся без школы – не познают радости общения, не выучат про синус, да и вообще, ничему хорошему так и не научатся. О какой дисциплине и силе воле может идти речь, если делать только то, что нравится? Но десятки тысяч семей по всему миру доказывают обратное. Жизнь без школы существует! Более того, она интересна и разнообразна! Без школы дети находят друзей, придумывают свои проекты, участвуют в конкурсах, сдают аттестации и экзамены, поступают в институты, устраиваются на работу», — говорят в «Умке».