В Красноярске ищут возможного насильника

Сейчас возбуждено уголовное дело. Тех, кто узнал подозреваемого на фотороботе или на скриншоте, просят позвонить в отдел полиции по телефону 221-34-42 или в следственный отдел по Железнодорожному району по телефону 8-913-584-57-27.