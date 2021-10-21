prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2021, 12:52

Published 21 октября 2021, 12:52

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

В Красноярске ищут возможного насильника

21 октября 2021, 12:52

Полиция и следственный комитет объявили о розыске мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. 

У ведомств есть фоторобот предполагаемого преступника и скриншот с камеры наблюдения. Вот они: 

Как сообщили в СК, 20 октября примерно в 19:00-20:00 мужчина совершил насильственные действия в гаражном кооперативе на Дорожной, 18.

Мужчине на вид 35-40 лет, рост около 165-170 см, славянской внешности, среднего телосложения, брови темные густые, тонкая шея, возможно отсутствует ногтевая фаланга на безымянном пальце левой руки. Был одет в темную куртку, синюю шапку, синие штаны и черные кроссовки.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Тех, кто узнал подозреваемого на фотороботе или на скриншоте, просят позвонить в отдел полиции по телефону 221-34-42 или в следственный отдел по Железнодорожному району по телефону 8-913-584-57-27.

#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика