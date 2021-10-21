В Красноярске ищут возможного насильника

Posted 21 октября 2021, 12:52
Published 21 октября 2021, 12:52
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Полиция и следственный комитет объявили о розыске мужчины, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.
У ведомств есть фоторобот предполагаемого преступника и скриншот с камеры наблюдения. Вот они:
Как сообщили в СК, 20 октября примерно в 19:00-20:00 мужчина совершил насильственные действия в гаражном кооперативе на Дорожной, 18.
Мужчине на вид 35-40 лет, рост около 165-170 см, славянской внешности, среднего телосложения, брови темные густые, тонкая шея, возможно отсутствует ногтевая фаланга на безымянном пальце левой руки. Был одет в темную куртку, синюю шапку, синие штаны и черные кроссовки.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Тех, кто узнал подозреваемого на фотороботе или на скриншоте, просят позвонить в отдел полиции по телефону 221-34-42 или в следственный отдел по Железнодорожному району по телефону 8-913-584-57-27.