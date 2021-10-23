Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Он также отметил, что, как и у любого эффективного препарата, у «Арепливира» есть побочные эффекты. Часто встречается гепатотоксичность, которая в большей степени связывается с бесконтрольным его принятием. Также эффективность препарата будет снижена, если его принять на более поздней стадии заболевания. Это и есть иммунодефицитное состояние, когда вирусная защита работает плохо, подытожил эксперт.

