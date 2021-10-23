Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Posted 23 октября 2021, 02:00
Published 23 октября 2021, 02:00
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что 12-е обновление касается распространения новых штаммов. И на них действуют не все препараты, ранее одобренные в период уханьского штамма.
По мнению исследователя методов лечения COVID-19 Вениамина Зайцева-Фридштанда, новые штаммы очень быстро распространяются. Если в России сейчас ставят штамм «дельта», то в Южной Америке уже «мю». «Дельта» отличается от уханьского периодом инкубации — всего 3-4 дня против двух недель и, соответственно, лечить такой вирус необходимо в более агрессивной форме. Об этом информирует newizv.ru.
Не все старые препараты могут действовать на коронавирус. Врачи уже отказались от противомалярийных препаратов. А в перечень рекомендаций внесли гормональные препараты для ингаляций. Добавили и противогрибковую терапию вместе с препаратами для профилактики осложнений ЖКТ. Об этом сообщил Евгений Тимаков.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии Андрей Малявин отметил, что из старых лекарственных препаратов в списке рекомендаций остался препарат «Арепливир». В 2020 году его исследовали и подтвердили эффективность против новых штаммов. После консультации с лечащим врачом его назначают бесплатно. Он эффективен в первые 3-4 дня болезни, после чего его действие ослабевает.
«Арепливир» (международное непатентованное название «Фавипиравир») включен в список временных клинических рекомендаций и назначается широко. На данный момент планируют пересмотреть многие позиции, поскольку у многих пациентов может длительно сохраняться вирус «лонг-ковид», и в этом случае не исключены повторные курсы, сказал Малявин.
Он также отметил, что, как и у любого эффективного препарата, у «Арепливира» есть побочные эффекты. Часто встречается гепатотоксичность, которая в большей степени связывается с бесконтрольным его принятием. Также эффективность препарата будет снижена, если его принять на более поздней стадии заболевания. Это и есть иммунодефицитное состояние, когда вирусная защита работает плохо, подытожил эксперт.
Нужно отметить, что лечение коронавирусной инфекции является комплексным процессом, где абсолютно нет чудодейственной «панацеи». Прежде всего важен профессионализм медиков. По последним данным стало известно, что в России сейчас болеют коронавирусом 1,2 миллиона человек.